Allos: no primeiro Investor Day, companhia reforça sinergias e foco em criar ecossistema

No primeiro Investor Day como Allos, a empresa resultado da fusão entre Alliansce Sonae e BR Malls mostrou aos investidores que o futuro da companhia está apoiado em uma estratégia de ecossistema físico e digital. O caminho para atrair cada vez mais consumidores -- para lojas e para apps -- passa por um processo cuidadoso de integração das duas empresas, com o passo a passo explorado em detalhes por toda a diretoria ao longo do evento.

Hoje, no portfólio, a Allos tem 47 shoppings, número muito menor do que a soma do que as três companhias (Sonae, Aliansce e BR Malls) há cerca de cinco anos, quando esse número era de 73. O argumento da empresa foi o de defender que o número, apesar de menor, não deixa de refletir uma empresa robusta.

Dentro dos critérios de R$ 400 milhões em vendas, a Allos tem hoje 44 shoppings dentro dessas características. O maior concorrente, a Multiplan, tem 18 shoppings que vendem R$ 400 milhões por mês. Na comparação entre shoppings que vendem mais de R$ 1 bilhão por mês, a Allos tem 12 empreendimentos -- e a Multiplan, 7.

A companhia ressaltou ser a maior parceira do varejo, com volume de lojas superior ao dos dois principais concorrentes para marcas como Arezzo&Co, Grupo Soma, Track&Field, Vivara, Renner, Kopenhagen e Centauro.

"Com as vendas que fizemos agora, vamos ter um portfólio ainda mais homogêneo para o ano que vem. O efeito ecossistema, que procuramos, é menos de ser dono de cada um dos ativos. Podemos ter participação nos negócios mas não precisamos do capital empregado em todas as pontas. Temos hoje 4 ou 5 fornecedores dentro de logística, por exemplo, a Rappi hoje é nossa parceira assim como o iFood", disse o CEO.

A empresa reforçou a visão de que, em 2024, vai seguir o plano comunicado desde a conclusão da fusão: sinergias anuais de R$ 210 milhões de 2024 até 2028. No acumulado dos nove meses de 2023, foram R$ 82 milhões.

Para chegar a essa cifra neste ano, a Allos mostrou que parte de um cenário de R$ 180 milhões em sinergias de receita, aos quais são reduzidos R$ 12 milhões (faturamento que viria de ativos desinvestidos) e são somados R$ 42 milhões, dinheiro que vem de novas oportunidades já mapeadas pela empresa -- sem maiores detalhes sobre quais são essas avenidas.

Nessa conta, a subtração dos R$ 12 milhões chamou a atenção de analistas -- na perspectiva de que, no geral, desinvestimentos contribuem positivamente para a captura de sinergias. A Allos explicou os detalhes.

Abrir mão da receita dos ativos vendidos faz parte do racional que a empresa estabeleceu para o futuro: ter em seu portfólio shoppings com pelo menos R$ 400 milhões em vendas ou dominância nos mercados em que estão estabelecidos. Ao longo do último ano, a empresa fez R$ 1,8 bilhão em desinvestimentos em 18 transações (totais e parciais).

"Com R$ 12 milhões a menos, temos menos receita desses shoppings e deixamos de diluir despesas gerais e administrativas, por isso contam de forma negativa na nossa visão. É uma decisão que tem mais a ver com a nossa alocação de capital e menos de gestão de receita e sinergia. Eram ativos que contribuíam para o Ebitda, é claro, mas ao nos desfazermos deles podemos ter um benefício de alocação de esforço comercial, por exemplo", diz Rafael Sales, CEO da Allos, no evento com investidores.

Investimentos

Ainda como parte do processo de integração, a companhia também espera sinergias em capex ao longo dos próximos anos. Separadamente, a Aliansce Sonae e a BR Malls tinham um investimento de R$ 800 milhões.

No último ano, a Allos teve uma postura mais conservadora, em meio à 'organização da casa' que a fusão trouxe. A companhia de shoppings focou em tocar apenas os projetos que já estavam em andamento, sejam eles de manutenção ou de retrofit.

Passada essa etapa inicial, Sales estima que o capex da Allos fique em torno de R$ 500 milhões anuais, em aportes que vão desde a manutenção de shoppings até projetos de revitalização.

Essa última alternativa, de reforma dos espaços comuns sem precisar de expansão, foi um ponto amplamente defendido pelos executivos ao longo do evento como um catalisador de geração de receita. Um dos exemplos é o Shopping Tamboré, que foi revitalizado em 2022 e, no ano passado, como resultado desse processo, chegou pela primeira vez à casa do bilhão em receita.

"O que existe, hoje, é uma diferença de direcionamento estratégico. Antes da fusão, havia um conselho muito lento, com projetos que demoravam muito. Hoje, não. Por exemplo, aprovamos projetos obra a obra e não para o ano todo, o que diminui custo e gera uma efetividade enorme", diz Sales.

Além das revitalizações, a Allos também considera compras de terrenos adjacentes aos shoppings que possui hoje e, além disso, tem dinheiro a ser injetado no caixa a partir de projetos multiuso (que misturam prédios residenciais ao terreno dos shoppings).

Hoje, a companhia tem contratos assinados para 43 torres, em nove shoppings. A Allos não entra no risco da incorporação, mas faz uma permuta financeira com valor mínimo. São, ao todo, mais de R$ 409 milhões de geração de caixa e mais de 20 mil consumidores qualificados adicionados a partir desses projetos.

Somando todas essas avenidas de crescimento, a companhia prevê 365 mil metros quadrados de desenvolvimento de novos projetos nos próximos cinco anos.

Aliansce: shoppings maiores ou líderes em suas regiões são o foco da companhia

Além do mundo físico, os investimentos da companhia ao longo dos próximos anos também têm seu quinhão no mundo digital. Hoje, o aplicativo da companhia, que traz promoções nos seus shoppings e permite aos clientes participar de sorteios, já tem 2 milhões de membros, que geram um GMV de R$ 3,5 bilhões, com base no acumulado dos nove meses de 2023.

Até 2025, a meta é que a cifra seja de R$ 10 bilhões, refletindo um terço das vendas totais da Allos. Para isso, o número de usuários vai mais do que dobrar, chegando a 5 milhões de pessoas cadastradas. O primeiro passo deve ser dado em 2024, quando será estendido para todo o portfólio de shoppings da empresa combinada.

De olho na rentabilidade, a companhia junta os dados do app com a empresa de mídia out-of-home Helloo, adtech que conecta consumidores e lojistas. "Pegamos os dados do programa de relacionamento para a empresa de OOH vender um novo tipo de mídia, mais focada em performance a partir dos dados unitários de cada pessoa", diz Leonardo Cid, diretor de Inovação de Tecnologia da Allos.

Fôlego de sobra

Para lidar com tudo isso, a Allos mostrou aos investidores que está em uma posição confortável para enfrentar os desafios que o futuro vai exigir. Nos últimos cinco anos, a empresa saiu de um patamar de 4x dívida líquida/Ebitda para 2,3 vezes no terceiro trimestre de 2023.

"No fim de 2020, geramos quase R$ 200 milhões a mais de caixa, mesmo com a crise do Covid. Conseguimos ter muita disciplina e crescer. Quando demos o primeiro passo, ainda como Aliansce Sonae, em 2021, para a compra da BR Malls, tínhamos um balanço desalavancado, com 1x dívida líquida/Ebitda, o que nos permitiu fazer a oferta", diz Daniella Guanabara, diretora financeira e RI da Allos.

No acumulado dos nove meses de 2023, a Allos conseguiu gerar resultados mais rápido do que havia comunicado a investidores na época da fusão. De janeiro a setembro, foram R$ 2,7 bilhões em receita líquida e, mais do que isso, R$ 2 bilhões em Ebitda -- um dos destaques do evento.

"Em março de 2022 a gente previa entregar R$ 2 bilhões de Ebitda no fim do ano de 2023, atingimos isso em março", disse Sales.

A conversão de Ebitda em caixa também ficou acima do consenso de analistas. Investidores projetavam inicialmente R$ 1 bilhão e o resultado final foi de R$ 1,2 bilhão em FFO (métrica de fluxo de caixa operacional para o setor).

Com a empresa combinada, a companhia também chegou ao patamar de liquidez superior aos R$ 100 milhões por dia, o que a coloca no radar de fundos internacionais. Além disso, é a única do setor listada no novo mercado, uma corporation com acionistas de referência. São fatores que devem empurrar a companhia cada vez mais para os holofotes.