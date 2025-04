Fiesta! Ações da Argentina listadas nos EUA disparam com retirada de controles cambiais

Editora do EXAME IN

Os ativos ligados à Argentina estão disparando depois que o país tirou a maioria de seus controles de capital como parte de um novo programa de US$ 20 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os títulos soberanos do país estão subindo forte em toda a curva, com o segundo melhor desempenho dos países emergentes, atrás apenas do Equador, cuja eleição presidencial foi decidida no fim de semana, segundo a Bloomberg.

Antes da abertura dos mercados locais, os recibos de ações argentinas negociadas nos Estados Unidos (ADRs) já indicam uma forte valorização, com a petroleira YPF ganhando quase 15% nas negociações pré-mercado.

Na noite de sexta-feira, o ministro da Economia, Luis Caputo, afirmou que o país receberá US$ 15 bilhões do FMI neste ano, dos quais US$ 12 bilhões chegarão na próxima terça-feira.

Ele também anunciou que as autoridades permitirão que a moeda flutue dentro de uma faixa entre 1.000 e 1.400 pesos por dólar, além de suspender a maior parte dos controles cambiais.

Investidores vinham defendendo que o país sul-americano deveria abandonar esses controles, pois isso facilitaria a acumulação de reservas em moeda forte, necessárias para sustentar o peso e honrar pagamentos da dívida no exterior.

O timing, no entanto, os pegou de surpresa. Poucos esperavam que o governo tomasse essa medida antes das eleições legislativas previstas para o segundo semestre do ano.