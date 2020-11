Deu casamento: em votação, acionistas da Linx dão sim à Stone

Tudo indica que deu casamento! A proposta da Stone para comprar a Linx por meio de uma incorporação — agora equivalente a 6,7 bilhões de reais — recebeu a quantidade ‘sim’ necessária para aprovação, conforme o EXAME IN apurou com três fontes que acompanham o encontro. Os acionistas da empresa ainda estão na assembleia, mas o item 1 da pauta do encontro que define a incorporação já foi votado e contado. Ele demandava maioria absoluta do capital favorável, independentemente do total de acionistas presentes. Eram necessários 87,5 milhões de votos e foram obtidos 97 milhões de “sim”.

Os demais assuntos da reunião, agora, são consequência dessa resolução. O próximo item em votação, o número 2, ainda gera algum suspense, pois trata da dispensa da listagem da Stone no Novo Mercado para a incorporação. Sem ele, também não tem negócio. Por isso, ninguém ainda crava que houve final feliz para a companhia de adquirência. Mas a diferença é que esse depende de maioria simples.

Para quem era acionista da Linx no dia 10 de agosto (quando o conselho aprovou o acordo de exclusividade com a Stone), trata-se de uma rentabilidade de 51%. Em termos absolutos, um ganho de valor ligeiramente superior a 2,2 bilhões de reais — já que a empresa estava avaliada em 4,5 bilhões de reais na B3, mas incluídas as ações em tesouraria no total.

Mesmo polêmica, a transação proposta pela Stone saiu vitoriosa após ajustes no formato, o que incluiu um aumento de preços de quase 270 milhões de reais guardado especialmente para esta terça-feira — estrategicamente anunciado uma hora antes do horário regular previsto para a assembleia.

O movimento, dessa forma, deixou a Totvs, que tentava rivalizar com uma oferta de 6,1 bilhões de reais, sem tempo de reação e mesmo os investidores da empresa — sem espaço para uma articulação que permitisse a eles forçar quase que o leilão de lances. Na prática, tal qual ocorreria em uma oferta pública de aquisição (OPA).

Na véspera da assembleia, a Stone já tinha praticamente 73% dos votos necessários para aprovação do negócio. Mas os 27% que faltavam eram suficientes para dar frio na barriga para qualquer um participante do negócio, que consumiu a rotina de Stone, Linx e Totvs nos últimos 100 dias.

No total, desde o começo, a Stone elevou a oferta pela Linx em 10%, considerando que na largada a proposta era de 6,04 bilhões de reais e chegou a 6,7 bilhões de reais ao fim — a alta de 598 milhões de reais foi toda na parcela em dinheiro do pagamento. Dos 38,06 reais por ação da Linx que equivale hoje o negócio, 33,56 reais serão pagos em dinheiro — a diferença em papéis da Stone, o que deve fazer o valor oscilar até a liquidação efetiva.

A troca de ações resultado da incorporação só ocorrer após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) dar avala à transação. Até lá, as ações da Linx deverão ser negociadas na bolsa, mas presas ao valor da operação.