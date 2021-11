TALK SHOW EXAME IN: Ricardo Mussa, da Raízen, fala do 'Tesla' de etanol

"A cana-de-açúcar é muito boa em converter energia solar em biomassa. Melhor do que qualquer outra. É como se fosse uma usina solar." Essa é a explicação de Ricardo Mussa, presidente da Raízen, do grupo Cosan, para apresentar a cana de um jeito que as pessoas não estão acostumadas a ver.

Mussa é o entrevistado dessa quinzena do talk show do EXAME IN (confira o vídeo no fim do texto). Nesse bate-papo, o executivo, que acaba de levar a Raízen para uma oferta pública inicial (IPO) no qual a empresa foi avaliada em R$ 76 bilhões. A companhia tem uma receita da ordem de R$ 200 bilhões por ano safra, o que faz dela a 4ª maior do Brasil.

O executivo explica porque acredita num futuro em que o carro elétrico é sustentado não por uma bateria, mas por etanol, que inclusive já tem uma infraestrutura de distribuição pronta, com os postos de combustíveis. Nesse cenário, o etanol é a fonte para a célula de hidrogênio.

"A grande vantagem do carro elétrico é que o motor é muito eficiente. Qual a desvantagem? A bateria. Ela é pesada e tem pouca eficiência energética. Para mim, o futuro é o melhor dos dois mundos. O carro elétrico, cuja bateria é o etanol. A mesma eficiência que você tem em uma bateria de 500 quilos de um Tesla, você tem em 27 quilos de etanol. A infraestrutura do futuro já está aí, a distribuição já está pronta."

Mussa também explica porque o etanol de segunda geração é uma oportunidade e por quais razões ele é considerado tão sustentável. "Quando pega a cana, 1/3 faz o suco, que vira ou açúcar ou etanol. Mas tem ainda 2/3 que a gente não usava direito: o bagaço e as folhas. A beleza da eficiência energética é que você pode aumentar em 50% a produção de etanol sem precisar de um único pé de cana a mais, com o bagaço. Esse é o E2G [etanol de segunda geração].

Antes de Mussa, estiveram no programa Abilio Diniz (GPA), Felipe Miranda (Empiricus), Eduardo Mufarej (GK Ventures), Augusto Lins (Stone), Rodrigo Abreu (Oi), além da dupla de fundadores da OpenCo, Sandro Reiss e Rafael Pereira e de Fersen Lambranho, presidente do conselho de administração da GP Investimentos e da G2D. Também passaram pela mesa de conversa do programa Marcelo Barbosa, presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Daniel Castanho, fundador e presidente do conselho de administração da Ânima Educação, e Daniel Perez, fundador da Tropix, um market-place de NFTs de arte digitais, para destrinchar o metaverso.

O programa recebe grandes personalidades para um bate-papo descontraído sobre os principais desafios, aprendizados e oportunidades do mercado brasileiro em suas áreas de atuação. Os episódios podem ser conferidos no canal da EXAME no Youtube e também no Spotify.

