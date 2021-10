Talk show EXAME IN: Marcelo Barbosa, xerife na CVM, e o futuro do mercado

“Conversando com colegas de outros países, ouvi apelidos piores, como 'cão de guarda'. A gente se acostuma." Marcelo Barbosa, atual presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), já não vê problema em ser chamado de xerife de mercado. Vê com bom humor. Nomeado em agosto de 2017, o advogado, especializado em direito societário há 26 anos, fica à frente da autarquia até julho de 2022. Ele é o entrevistado dessa quinzena do talk show do EXAME IN, comandado pela jornalista Graziella Valenti (confira o link no fim do texto).

Nesse bate-papo, Barbosa fala sobre a expansão do varejo e da participação da pessoa física no mercado de ações, o crescente uso da tecnologia e a explosão dos influencers de investimento, a atualização da regulação e os desafios de sentar em uma das cadeiras mais poderosas na fiscalização das maiores empresas brasileiras — privadas e públicas. Também fala de ativismo e o fenômeno da Game Stop, com o short selling. "Não é um cargo para quem tem problema de autoestima. Nenhuma decisão é fácil. São sempre muitas consequências."

Quando chegou na posição, as contas de investidores individuais para operar na B3 estavam há anos estagnadas em pouco mais de 500 mil. Hoje, são 4 milhões. Barbosa é bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestre em direito (LL.M) pela Universidade Colúmbia, em Nova York, EUA.

Antes de Marcelo Barbosa, estiveram no programa Abilio Diniz (GPA), Felipe Miranda (Empiricus), Eduardo Mufarej (GK Ventures), Augusto Lins (Stone), Rodrigo Abreu (Oi), além da dupla de fundadores da OpenCo, Sandro Reiss e Rafael Pereira e de Fersen Lambranho, presidente do conselho de administração da GP Investimentos e da G2D. O último episódio a ir ao ar foi com Daniel Castanho, presidente do conselho de administração da Ânima Educação.



