GetNinjas: Investidor se posiciona para barrar devolução de caixa

Um dia depois de a GetNinjas surpreender o mercado ao anunciar a devolução de 70% do dinheiro captado em seu IPO aos acionistas, um fundo gerido pela boutique de investimentos REAG entrou no jogo para potencialmente barrar a operação.

A REAG vem adquirindo papéis da GetNinjas desde o começo de setembro — e hoje afirmou que quer se tornar um acionista relevante e propor um novo plano de negócios, baseado em aquisições de empresas próximas ao core business da GetNinjas.

Ontem, a REAG anunciou que tinha chegado a 18% do capital, empatando com o fundador da GetNinjas, Eduardo L’Hotellier, como maior acionista da companhia.

Hoje, retornou à carga e chegou a pouco mais de 24%, perto do limite da poison pill prevista no estatuto da companhia, que estabelece que quem chega a 25% precisa fazer uma oferta para toda a base de acionistas.

Fontes de mercado afirmam que as primeiras compras do veículo foram feitas via WNT, gestora que tem avançado na Westwing, outra empresa da safra de IPOs de 2021 que negociava abaixo do valor de caixa. Procurada, a REAG afirmou que o fundo que investiu na GetNinjas é formado por capital proprietário da casa.

Em documento enviado hoje à CVM, a gestora afirmou que “tem por objetivo, ao longo do tempo, adquirir participação relevante na Getninjas que, no futuro, permita ao fundo ter influência na administração”.

Segundo apurou o Exame IN, a ideia da REAG é formar um ecossistema de negócios em torno da GetNinjas, unindo operações em que a gestora já investe, como uma empresa de reforma de condomínios e adquirência de cartões de crédito, além de associar serviços como a oferta de garantias e seguros.

No informe ao regulador, a REAG disse que foi “surpreendida” pela proposta da GetNinjas e que “em primeira análise, é contrária à redução de capital e tem a intenção de manter sua estratégia de investimento”.

A GetNinjas justificou a distribuição de caixa afirmando que as condições de mercado mudaram desde o IPO realizado em 2021, implicando em menos investimentos em marketing e um cenário mais desafiador para extrair retorno em operações de M&A.

Os R$ 223 milhões que, pela proposta, serão distribuídos aos acionistas eram equivalentes a seu valor de mercado no dia do anúncio. Cada investidor receberá R$ 4,40 em dinheiro por ação. No IPO, cada papel saiu a R$ 20.

A disputa pelo futuro da GetNinjas deve se estender nas próximas semanas. A proposta de distribuição de caixa da GetNinjas precisa ser aprovada por assembleia de acionistas, que deve acontecer em 30 dias.

Acumulando perdas de mais de 70% no valor de mercado desde o IPO, a GetNinjas hoje tem uma base acionária dispersa, formada por muitas pessoas físicas.

As gestoras Oceana Investimentos e Alpha Key, que tinham pouco menos de 10% cada, se desfizeram da posição nos últimos dias. A Indie ainda aparece como acionista relevante, com cerca de 9% do capital.