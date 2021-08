Frubana chega a BH e ao ABC com seu “atacado digital” para restaurantes

Depois de receber um aporte de US$ 65 milhões (cerca de R$ 351 milhões) em sua rodada série B, liderada pelo investidor Hans Tung, sócio-gestor da GGV Capital, a startup colombiana Frubana começa sua expansão pelo Brasil. A companhia, que até então atuava somente na capital de São Paulo, agora está também no ABC Paulista e, em outubro, começa a operar em Belo Horizonte.

"O aporte dá um fôlego novo para nossa expansão. O desafio é fazer a escalada de forma inteligente, entendendo como construir sinergias, para que a empresa não dobre o custo a cada nova cidade”, diz ao EXAME IN o diretor de expansão Antonio Capezzuto. Hoje, no Brasil, são mais de 500 empregados — número que deve pelo menos dobrar nos próximos doze meses com o crescimento das áreas de operações e vendas.

O negócio, idealizado pelo empreendedor Fabián Gómez em 2018, atua no Brasil, México e e Colômbia e tem como meta ser uma loja completa de atacado para os restaurantes da América Latina. A startup começou sua atuação conectando os produtores rurais de frutas, verduras e legumes com os restaurantes, mas hoje já vende também grãos, óleos, temperos, proteínas, laticínios e produtos de limpeza. Em breve, planeja incluir a venda de bebidas.

Mais do que conectar fornecedores e clientes, a Frubana centraliza as entregas. A empresa recebe os produtos dos fornecedores em seus armazéns, faz o controle de qualidade e garante que os alimentos estejam sanitizados. Com operadores logísticos parceiros, despacha as entregas para os restaurantes, que costumam receber os pedidos em menos de 24 horas.

A startup não divulga o quanto vende no Brasil, mas afirma que são carregados cerca de 200 caminhões diariamente só na cidade de São Paulo para atender os mais de 15.000 estabelecimentos clientes. Com o novo armazém inaugurado em Santo André, que vai permitir atender clientes no ABC e na Zona Leste de São Paulo, a startup projeta dobrar o tamanho da base de bares e restaurantes atendidos nos próximos 12 meses.

Segundo informou Breno Lopes, country manager da Frubana no Brasil, a operação brasileira já é a maior da companhia e deve continuar a receber investimentos para crescer. “O potencial é gigantesco, estamos falando de mais de 2 milhões de restaurantes na América Latina, quase 1 milhão no Brasil”, disse o executivo.

