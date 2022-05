BTG Pactual dá largada em maior campanha de mídia de sua história

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame) estreou ontem a maior campanha de mídia de sua história. A largada foi com um vídeo de um minuto no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo, com o slogan “Dê um BTG na sua vida”. O conteúdo será veiculado em TV, aberta e fechada, rádio, revistas, meios digitais e OOH (out of home). O pacote tem mais de 4.000 inserções, considerando todos os veículos e tipos de meios, e a produção é da agência Artplan, Grupo Dreamers.

A iniciativa, com valor de investimento mantido em segredo, marca a unificação das marcas como BTG Pactual — antes, a plataforma de investimentos estava como BTG Digital e a de conta corrente para pessoa física, como BTG+. Com a trilha sonora da canção “Don’t Stop Believin'”, da banda Jurney, o conteúdo reforça as múltiplas soluções da instituição, com uma única bandeira.

Com receita e lucro recordes no primeiro trimestre de 2022, de R$ 4,4 bilhões e R$ 2,1 bilhões, respectivamente, o BTG Pactual vive um dos melhores períodos de sua história — que já completa 39 anos. Em sintonia com seu próprio momento, a mensagem para o público é que o BTG tem serviços e soluções que podem “apoiar e acompanhar” a de vida as pessoas em seus diferentes estágios de desenvolvimento, conta André Alves, head de marketing e comunicação do banco, em entrevista ao EXAME IN.

"É uma mensagem muito forte de que o banco está junto para vencer os desafios e que, muitas vezes, quem vê o sucesso de uma pessoa, não vê a luta e trajetória necessária para alcançá-lo", comenta Rodolfo Medina, presidente executivo do Grupo Dreamers. "Não pare de acreditar. Segure-se nesse sentimento", diz o refrão da música escolhida para tema e, que, segundo Medina, é muito importante na composição geral do conteúdo.

Para transmitir essa ideia, serão apresentadas as trajetórias de clientes — famosos e não famosos — com suas conquistas. Entre as caras conhecidas da população estão o chefe Alex Atala, a ex-atleta Daiane dos Santos, o piloto Felipe Massa e o empreendedor Marcos Buaiz, que conversam com o público-alvo do BTG Pactual. "São todos clientes. Não tem ninguém contratado para representar e ser só garoto-propaganda", afirma Alves.

"Mostramos que independentemente de as pessoas serem famosas ou não, os desafios acontecem. A campanha tem uma verdade que casa com os valores atuais, que exigem essa conversa mais próxima, mais transparente", completa Medina. Não por acaso a campanha foi batizada de "O BTG conhece quem é você."

A iniciativa também será a estreia do banco como anunciante permanente. “Antes, fazíamos inserções pontuais, temporárias, que entravam e saíam do ar. Agora, não. Essa vai ficar o ano inteiro”, explica Alves. As exibições iniciais serão dedicadas a essa apresentação mais institucional, de imagem e marca. No decorrer do ano, haverá fragmentação para apresentar os produtos.

A iniciativa é para fixar no público que a instituição, que nasceu como um banco corporativo, de investimentos, agora pode ser a solução para pessoa física e empreendedores. A estratégia de marketing é reflexo da diversificação do negócio.

Ao longo dos últimos anos, o BTG Pactual abriu novas frentes de atividade e expandiu o leque dentro do que já fazia também. Além do crédito para grandes companhias, por exemplo, partiu para pequenas e médias empresas. E outras atividades ganharam relevância. Ao fim de março, a instituição tinha mais de R$ 1 trilhão em ativos sob custódia, com a expansão do asset e do wealth management.

O balanço de março ainda não trouxe informação sobre a quantidade de contas correntes que a instituição possui. O BTG Pactual prefere ainda não divulgar essas informações para não criar uma corrida ou pressão que desvie do seu foco de ser uma plataforma de soluções integradas. A ideia não é competir em número de usuários de uma só frente de operação, mas como um conjunto de produtos.

