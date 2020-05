André Esteves, do BTG Pactual, comprou 40% da oferta de ações da Estapar

André Esteves, fundador do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), comprou 40% da oferta de ações da Estapar. A companhia estreou na sexta-feira na B3, após captar 345 milhões de reais com sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), já considerando o lote suplementar. Os recursos levantados com a emissão foram integralmente para o caixa da empresa.

Com isso, o banqueiro, que fez o primeiro investimento na companhia de estacionamentos em 2009, manteve sua participação praticamente inalterada. Tinha 47,7% do capital total da Estapar antes da oferta e ficará com 46,4% ao fim da operação. As participações são por meio dos fundos Maranello e Valbuena. Esse último foi o veículo usado para as aquisições dentro do IPO. As informações constam do prospecto definitivo encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A ação da Estapar saiu no piso da faixa indicativa de preços para a oferta, que variava de 10,50 reais a 13 reais. A companhia foi à B3, em meio à crise do coronavírus, em busca de recursos para compor o pagamento de um compromisso da ordem de 600 milhões de reais com a prefeitura de São Paulo, em razão da vitória na licitação para operar a Zona Azul da cidade — realizada no fim do ano passado. O contrato com a prefeito Bruno Covas foi assinado no fim da tarde desta terça-feira.

A operação, que contava com garantia firme de Esteves, foi considerada emblemática para o mercado por ter ocorrido em meio à crise, abrindo espaço para que empresas com histórias bastante específicas consigam acessar o bolso dos investidores. Antes da pandemia, já era plano da Estapar fazer seu IPO se ganhasse a concorrência pelas vagas da prefeitura. A diferença é que a colocação foi realizada em tamanho menor, coordenada pelo BTG Pactual, ao lado do Bradesco BBI, Santander e BB Banco de Investimentos.

A Estapar é a maior empresa brasileira de estacionamentos e alcançou faturamento de 1,3 bilhão em 2019. A segunda maior rede do setor tem receita anual de 280 milhões. A empresa tem 684 operações, com 396.400 vagas e está presente em 77 cidades, de 15 estados. Com a operação da Zona Azul, poderá ampliar a quantidade de vagas administradas em mais de 11%.