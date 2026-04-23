Lev, de bicicletas elétricas, acelera operação e quer crescer 75% até 2027

23 de abril de 2026 às 09:44
A Lev projeta expandir sua operação no Brasil em 75% até abril de 2027, após crescer 47% entre março de 2025 e março de 2026. A empresa, sediada no Rio, avança em um mercado global de bicicletas elétricas em expansão.
Parte desse desempenho veio de mudanças estruturais no último ano. A principal foi o início da linha de montagem própria, em abril de 2025. Após ajustes em logística, estoques e equipe, a operação alcançou plena capacidade em 2026.
Outro impulso veio da ONN, scooter elétrica do grupo. A expectativa era vender 1.000 unidades no primeiro ano, mas a linha fechou o período com 2.500 unidades. A fábrica em Manaus também elevou em cerca de 15% a margem bruta da companhia.
No fim de 2025, a Lev entrou no mercado B2B com vendas diretas para grandes varejistas e empresas, como Magazine Luiza e Cury Construtora. A empresa também estruturou um canal para bicicletarias e prevê abrir de cinco a oito lojas em 2026.
No digital, o e-commerce cresce em média 90% ao ano e já responde por cerca de 5% da receita. Em 2025, as vendas da Lev evitaram a emissão de 31 mil toneladas de CO₂.