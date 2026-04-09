Geladeira velha? Dona da Brastemp recolhe de graça e dá desconto na nova

9 de abril de 2026 às 21:08
Agora, descartar uma geladeira velha passa a ser mais fácil — e sustentável. Essa é a proposta da detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, a fabricante de eletrodomésticos Whirlpool.
A companhia acaba de firmar uma parceria com a Dow, gigante de produtos químicos, focada em acelerar a logística reversa de refrigeradores, e juntas já investiram R$ 3 milhões no projeto, que deve reverter em descontos para o consumidor.
O trabalho ainda conta com parceria do Instituto Akatu, organização sem fins lucrativos que trabalha o consumo consciente e os conceitos de reciclagem e economia circular com a população, especialmente entre o público mais jovem.
"Quando um celular quebra, é fácil levar até um ponto de coleta. Com uma geladeira, que é um item grande e pesado, a situação já se complica", disse Douglas Reis, diretor jurídico, de assuntos corporativos e ESG da Whirlpool na América Latina, em entrevista exclusiva à EXAME.
Segundo Reis, em São Paulo, o descarte desse tipo de equipamento muitas vezes fica por conta do próprio consumidor. "O frete de um item desse porte pode chegar a R$ 400, um custo elevado para um produto antigo que, se revendido, não custaria nem R$ 50."
Na prática, os clientes com materiais para descarte poderão entrar no site da Whirlpool e agendar a retirada de materiais com mais de 30 quilogramas diretamente de casa. O projeto vai abranger todos os mais de 5500 municípios em todo o país e será 100% gratuito para o consumidor.