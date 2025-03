Tanure aumenta ofensiva e busca três assentos no conselho do GPA

O empresário Nelson Tanure entrou nesta sexta-feira, 28, com pedido para que o GPA, dono de Pão de Açúcar, convoque assembleia geral extraordinária para votar nova composição do conselho de administração.

O colegiado tem mandato vigente até 2026. O INSIGHT apurou que o empresário teria chegado a um acordo para indicar não apenas dois, mas três nomes.

Se considerada a posição em derivativos e a fatia de 5,7% em ações, Tanure tem em torno de 10% do GPA, o que daria direito a indicar dois nomes para o conselho.

Para conseguir destituir o atual conselho e fazer a votação de uma nova chapa, ele precisa do apoio de outros acionistas como Casino, que ainda detém pouco mais de 22% do capital social, e Roberto Iabrudi, com 5,4% de participação na varejista e atual vice-presidente do conselho.

No fim da tarde desta sexta-feira, a companhia publicou edital de assembleia geral ordinária e extraordinária. A destituição da atual composição do conselho não foi incluída no documento.

Entre as propostas a serem votadas pelos acionistas está a incorporação da GPA Malls pela companhia.

Nos últimos doze meses, o papel da varejista acumula queda de pouco mais de 8%. No último mês, porém, avançou 7,5%, para R$ 2,72.