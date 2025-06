Reforma tributária deve aumentar preço das passagens aéreas e Iata vê queda de 30% da demanda

Delhi* – Enquanto a Azul completa a tríade das grandes brasileiras que aderiram ao Chapter 11 para tentar reorganizar a casa, o setor aéreo brasileiro se prepara para enfrentar um ambiente mais complexo conforme a reforma tributária começa a impôr seus impactos: os custos devem aumentar e a demanda brasileira cair até 30%.

Ao menos é o que calcula a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). A principal preocupação gira em torno da proposta de imposto sobre valor agregado (IVA) com uma alíquota estimada em 26,5%.

De acordo com Peter Cerdá, vice-presidente regional para as Américas da Iata, esse aumento pode ter um impacto “muito negativo” e seria um “desastre para toda a indústria, que afetará não apenas as companhias aéreas brasileiras, mas também as internacionais, colocando em risco a conectividade”.

Pelos cálculos da associação, a alíquota deve impor um aumento do custo médio de voos domésticos de cerca de US$ 130 para US$ 160. Já para os voos internacionais, o custo médio, atualmente em US$ 740, poderia saltar para US$ 935. Com isso, segundo a Iata, a demanda doméstica tende a cair 30%.

O tema ganhou relevância na associação, especialmente por preocupação das companhias internacionais, segundo executivos ouvidos pelo INSIGHT. Nacionalmente, o aumento de custo deve se somar ao impacto do aumento do IOF que, pelos cálculos da ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Brasileiras), deve superar os R$ 600 milhões anuais

“É justamente o consumidor brasileiro que deve ser o mais afetado”, diz o executivo. De acordo com ele, o Brasil tem grande potencial de crescimento do mercado. Hoje, a frequência de viagens per capita é baixa, de 0,62 por ano. “Esse índice deveria ser de uma frequência deveria estar acima de 1 por ano”, diz.

Ao apresentar os números, a Iata mostrou dados da receita por passageiros pagantes transportados em um quilômetro (RPK, na sigla em inglês) em abril de 2025 para a região da América Latina e do Caribe: ante mesmo período do ano passado, o indicador aumentou 10,9%, puxados especialmente pelo avanço do mercado em países como Colômbia, Guatemala e Argentina. Globalmente, o avanço foi de 8%.

Cerdá questiona o governo brasileiro sobre a prioridade dada ao transporte aéreo e ao turismo. “Não queremos enfrentar o governo Lula, não queremos brigar com ele. Queremos colaborar. Mas quando há um IVA de 26,5% nas passagens aéreas, 14% de imposto no combustível, quando a litigância é a mais alta da região e se pode processar uma companhia aérea por qualquer razão, isso impede o crescimento do setor. Minha pergunta ao governo do presidente Lula é: onde está o transporte aéreo e o turismo na sua agenda?”

Ainda de acordo com Cerdá, o governo brasileiro é vocal acerca de haver mais competição no setor e em pedir que os preços sejam mais baixos, mas não está disposto a ajudar a reduzir esses preços. Ele afirma que a indústria deve buscar eficiência, mas o governo precisa cumprir o papel de aliado estratégico, “superando as muitas barreiras regulatórias que o Brasil acumulou, mas não à custa das companhias aéreas”.

Azul em recuperação judicial

A Azul anunciou seu pedido de Chapter 11 na última semana. O executivo da Iata evitou falar do caso específico da companhia brasileira, mas apontou que esse foi o único caminho encontrado pela empresa e se mostrou otimista com o processo. Pelas estimativas da Azul, o Chapter 11 pode ser concluído ainda no fim deste ano, contrapondo ao ritmo mais lento dos processos de Latam e Gol – a chileno-brasileira levou 24 meses e a Gol deve concluir seu processo em breve, cerca de 18 meses depois.

“As companhias que já passaram pelo Chapter11 saíram muito mais saudáveis, em uma posição melhor — e, de fato, estamos vendo que estão tendo sucesso de forma bastante eficaz. Presumimos que o mesmo acontecerá com outras empresas que estão atualmente passando pelo processo.”

De acordo com Cerdá, a indústria está em uma "fase de consolidação", onde se vê a formação de "grandes grupos, como o IAG, o Grupo ABRA, o Lufthansa Group", e que tudo depende das necessidades do consumidor, podendo ser uma fusão, aliança ou grupo.

Argentina como exemplo

Ao contrastar a situação brasileira, Cerdá aponta para exemplo a Argentina. Segundo ele, o mais destacado no momento são as ações do governo Milei.

Cerdá menciona que estão acontecendo ações que não se via há décadas, incluindo acordos abertos, eliminação de monopólios, mais transparência, colaboração e comunicação.

Essas ações não existiam "durante muitos anos em administrações anteriores", e o importante agora é que elas "se traduzam em frutos reais".

A Iata observa que, com a abertura internacional e doméstica, a JetSmart está crescendo de forma positiva. Companhias como a Latam estão voltando a voar para Miami, e a Iberia está fortalecendo sua presença. Há também novos entrantes no mercado. Isso é visto como positivo, tanto no mercado doméstico quanto no internacional.

Além disso, Cerdá considera "muito positivo que a Aerolíneas Argentinas esteja se recuperando como empresa — teve lucros e está crescendo".

*A repórter viajou a convite da Iata