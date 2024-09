OPINIÃO: Harris joga xadrez enquanto Trump joga damas

Independentemente de quem vencer a eleição presidencial dos EUA em novembro, seja a vice-presidente Kamala Harris ou o ex-presidente Donald Trump, há pouca dúvida de que o resultado terá um impacto profundo no clima político do país. As implicações econômicas, no entanto, são menos claras, devido à falta de interesse de Trump em políticas e aos esforços da campanha de Harris para desviar a atenção do aumento dos preços dos alimentos sob Joe Biden.

Até agora, os mercados financeiros permaneceram amplamente indiferentes à eleição, talvez porque os investidores presumam que nem Harris nem Trump terão controle sobre ambas as câmaras do Congresso, limitando sua capacidade de aprovar legislação significativa. Com as pesquisas e os mercados de apostas prevendo uma disputa excepcionalmente acirrada, é razoável concluir que o impasse político é o resultado mais provável. Mas será? Em minha opinião, as chances de uma vitória democrata estão aumentando, e os investidores fariam bem em prestar atenção.

Desde que Biden encerrou sua campanha de reeleição e Harris começou sua notável ascensão, os republicanos – ou, mais precisamente, Trump – parecem estar jogando damas, enquanto os democratas jogam xadrez. Embora o Partido Republicano não careça de estrategistas afiados, o líder do partido ou ignora seus conselhos ou não tem o foco necessário para segui-los.

Por outro lado, os democratas estão conduzindo uma campanha incrivelmente disciplinada, mantendo Harris afastada das entrevistas com a imprensa e de momentos improvisados, com a única exceção sendo sua aparição em uma entrevista com um correspondente da CNN altamente simpático, com seu companheiro de chapa, Tim Walz, ao lado para apoiar. Essa estratégia tem se mostrado extremamente eficaz, com Harris irradiando carisma e energia em seus discursos meticulosamente elaborados e mantendo-se firme em sua primeira entrevista. Trump, após uma década dominando o ciclo de notícias, encontra-se marginalizado e lutando para recuperar a atenção pública.

Se os democratas ganharem a Casa Branca, mantiverem o Senado e retomarem a Câmara dos Representantes, Harris poderá implementar reformas econômicas abrangentes. Eliminar a regra de obstrução no Senado, como os democratas repetidamente prometeram fazer, permitiria que sua administração passasse por cima da oposição republicana, mesmo com uma maioria estreita.É verdade que essa estratégia abriria caminho para que os republicanos façam o mesmo quando eventualmente voltarem ao poder, potencialmente levando a uma volatilidade de longo prazo, mas a liderança democrata parece não se preocupar.

No entanto, obter controle do executivo e das casas legislativas permitiria que Harris e os democratas abordassem, pelo menos parcialmente, o déficit dos EUA – projetado para atingir US$ 1,9 trilhão em 2024 – e a crescente dívida de longo prazo, aprovando os aumentos de impostos tão necessários. Harris já propôs aumentar os impostos sobre os ricos e as corporações para gerar US$ 5 trilhões em novas receitas na próxima década.

Mas ela terá dificuldade em implementar seus ambiciosos planos progressistas sem aumentar o déficit ou quebrar sua promessa de não aumentar impostos para quem ganha menos de US$ 400.000 por ano. Embora Harris diga que quer "virar a página" em relação a Donald Trump e à última década da política americana, ela ofereceu pouca clareza sobre como seria o próximo capítulo.

Trump também propôs aumentos de impostos, mas na forma de uma tarifa de importação universal de 10% e uma tarifa de 60% sobre produtos chineses. Dado que os EUA importaram bens no valor de mais de US$ 3 trilhões em 2023, essa abordagem poderia de fato gerar receita substancial. Notavelmente, as tarifas são comuns em países em desenvolvimento com sistemas de arrecadação de impostos fracos.

Mas, apesar das alegações de Trump em contrário, suas tarifas propostas – embora tecnicamente aplicadas a empresas estrangeiras – acabariam levando a preços mais altos para os consumidores americanos, que arcariam com o peso dos custos. Além disso, os países estrangeiros inevitavelmente retaliariam, elevando ainda mais o custo dos bens importados.

Nem Trump nem Harris parecem particularmente interessados em reduzir o déficit. O plano econômico de Harris inclui várias medidas caras, como a restauração do crédito tributário infantil da administração Biden e a oferta de subsídios para compradores de casa pela primeira vez. Dada a trajetória de Harris como uma democrata progressista da Califórnia, suspeita-se que sua agenda de gastos acabará indo muito além dessas propostas iniciais.

Trump prometeu cortes de impostos para todos, jurando tornar os benefícios da Seguridade Social isentos de impostos, não apenas para aposentados de baixa renda, mas também para os ricos, que pagam taxas de impostos mais altas e, portanto, são os mais beneficiados. Nem é preciso dizer que essa abordagem é imprudente.

Quando se trata do Federal Reserve, o contraste entre os dois candidatos se torna ainda mais claro. Harris prometeu respeitar a independência do Fed, embora provavelmente nomeie oficiais mais inclinados a manter as taxas de juros baixas, mesmo com o risco de inflação mais alta. Trump, por sua vez, sugeriu que o presidente deveria ter uma "voz" nas discussões do Fed – um retorno aos tempos anteriores à autonomia do banco central. Considerando a tendência de Trump de monopolizar conversas, é de se perguntar se alguém mais teria chance de falar.

Idealmente, nenhum dos lados sairá da eleição de novembro com o poder de impor sua vontade. Mas, se um partido acabar controlando a Casa Branca e ambas as câmaras do Congresso, é muito mais provável que sejam os democratas do que os republicanos. Embora qualquer vitória de Harris seja melhor para a alma da América, o que isso significaria para a economia é muito menos claro.

Direitos autorais: Project Syndicate, 2024. http://www.project-syndicate.com