Mais um varejista joga a toalha: Dia vai fechar 343 lojas no Brasil e focar em São Paulo

Sofrendo com sucessivos prejuízos desde que chegou ao país em 2001, o Grupo Dia está jogando a toalha com um amplo plano de reestruturação, ao fim do qual manterá apenas 244 lojas em São Paulo, onde está concentrada sua operação.

De origem espanhola, o grupo vai fechar 343 lojas e três centros de distribuição – e aparentemente a venda das operações em solo paulista não estão descartadas. Em comunicado, o grupo afirmou que fará "a posterior análise de diferentes alternativas estratégicas para o Dia Brasil".

"O grupo vai ajustar seu escopo no país para concentrar seus negócios na região de São Paulo, onde tem uma maior rentabilidade e a concentração de lojas permite capilarizar a rede logística e redução de custos", afirmou o Dia em nota.

O plano, aprovado pelo conselho em administração, visa destinar recursos para Espanha e Argentina, "mercados mais rentáveis e com maior potencial de cresicmento para o grupo" e nos quais a companhia tem uma posição relevante com sua estratégia de mercados de proximidade.

Reportagem em atualização.