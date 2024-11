BREAKING: Cofra lança leilão para vender excedente de controle da C&A

Editora do EXAME IN

A Cofra, controladora holandesa da C&A, está lançando um leilão para vender hoje cerca de 30 milhões de ações, equivalentes a pouco menos de 10% do capital, fontes próximas da operação disseram ao INSIGHT.

Ao preço atual de R$ 13 por papel, a venda pode movimentar quase R$ 400 milhões.

A operação está sendo coordenada pelo Morgan Stanley.

Há tempos o mercado especulava que podia haver a venda do excedente de controle da C&A. A holding holandesa tem 65% do capital.

A depender do apetite, a operação pode chegar a 15% do capital, para garantir à Cofra apenas 50% mais 1 das ações, de acordo com fontes.

O movimento vem depois de um rali impressionante da a C&A nos últimos 12 meses, quando as ações subiram quase 80%.

No vale, no fim de 2022, a ação da companhia chegou a valer R$ 2.