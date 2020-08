Totvs faz oferta concorrente pela Linx e entra em disputa com a Stone

A Totvs acaba de anunciar uma oferta não solicitada concorrente à da Stone pela Linx. A proposta foi encaminhada ao conselho de administração da Linx para combinação das duas empresas. Ao fim da combinação, a oferta significará a formação de uma companhia de capital totalmente pulverizado, em que os acionistas da Linx somados representariam 24% da empresa combinada. A proposta consiste em uma ação da Totvs mais 6,20 reais a cada ação da Linx.

A oferta depende de aprovação dos acionistas da Linx em assembleia.

Com a oferta concorrente desta sexta-feira, o negócio mais quente do mercado de capitais brasileiro ficou ainda mais quente. Após o pregão de terça-feira a Stone fez uma oferta de 6 bilhões de reais pela Linx, num negócio que chamou a atenção por ter impulsionado em quase um terço o valor de mercado das companhias.

Na visão de analistas, a união de uma empresa de softwares com outra de pagamentos acelera em até três anos o crescimento das companhias e faz sentido pelas sinergias. Mas o negócio chamou a atenção por peculiaridades. Uma alta de 10% das ações antes do anúncio do negócio, na manhã de terça, chamou a atenção por um possível vazamento das negociações.

Além disso, um acordo para pagar 240 milhões ao trio de fundadores de Linx levantou críticas e levou Comissão de Valores Mobiliários a abrir um processo administrativo para averiguar um possível prejuízo a minoritários.