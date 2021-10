TALK SHOW EXAME IN: Daniel Peres, da Tropix, destrincha o metaverso

“A tecnologia é que nem uma bicicleta para o cérebro”, é assim que Daniel Peres, fundador da plataforma de negociação de NFTs (sigla para token não-fungível) para artes digitais Tropix explica como o metaverso vai potencializar o mundo físico. O metaverso, esse mesmo que Mark Zuckerberg, fundador do Facebook decidiu apostar ao ponto de mudar o nome da empresa para Meta, é a mescla do mundo real ao digital.

Nesse ambiente misto, um universo de coisas ainda não pensadas pode acontecer. Por enquanto, a Tropix está aproveitando essa nova fronteira para desbravar o campo das artes digitais. Na plataforma criada por Peres, herdeiro do grupo Multiplan e até pouco tempo diretor de inovação da companhia de shoppings centers, as pessoas vão poder negociar NFTs e artistas poderão lançar suas obras, levando-as para leilão.

Daniel Peres é o entrevistado dessa quinzena do talk show do EXAME IN (confira o vídeo no fim do texto). Nesse bate-papo, fica mais fácil entender porque as perspectivas do metaverso estão dominando a cabeça de Zuckerberg.

O fundador da Tropix vê um ilimitado para o uso do blockchain e os NFTs. Para se ter uma ideia da velocidade que esse uso cresce, basta citar que em 2020, esses registros movimentaram entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões. Nesse ano, até setembro, a movimentação financeira com NFTs já ultrapassou US$ 10,5 bilhões e 35% foi no mercado de artes.

“Os NFTs empoderam o artista e toda a cadeia. Eles eliminam o risco de fraude por completo e ainda permitem a aplicação da lei do direito de sequência”, comenta Peres. As ilegalidades desaparecem porque o blockchain é um espaço descentralizado, em que todos podem acompanhar os registros e ver como trocou de mãos. Com isso, também fica simples para o artista receber os royalties das transações sequênciais que ocorrerem com sua obra.

Para o empreendedor, da mesma forma que revoluciona o mundo artístico, os NFTs também vão servir para tudo que é do mundo físico, imóveis, carros, moda, soja, boi e tudo mais que se puder pensar. “Estamos sendo procurados por um universo muito variado de empresas querendo entender esse potencial.”

Questionado se o blockchain e os NFTs poderão funcionar como bolsas para ativos financeiros com paralelo ao que existem hoje, como ações e títulos de dívida, Peres explica: “Já são usados. Nos Estados Unidos, já começaram a ocorrer operações de recompra de dívida nesse ambiente.”

“No longo prazo, o metaverso é transformador. É a capacidade de criar um universo digital sobre o real. Os NFTs são seus pertences desse mundo, uma verdadeira placenta digital [com o mundo físico dentro, mas não só].” E exemplifica: “você vai poder usar uma roupa no mundo físico e outra no metaverso, que só quem tiver óculos de realidade ampliada poderão ver.”

Por isso, os passos para Tropix já estão desenhados. Não apenas a ideia é partir para outros mercados além da arte, como também transformar a plataforma em uma tokenizadora. Ou seja, ir além de um marketplace. A Tropix vai se transformar em uma espécie de emissora dos NFTs, certificados únicos e irreplicáveis. Ele conta a novidade em primeira mão ao EXAME IN.

Peres começou a plataforma pela arte tanto porque foi o mercado que adotou os NFTs mais rapidamente quanto porque é apaixonado pelas artes. Um geek que adora a criatividade, seja em qual campo estiver. E adora aplicar essa capacidade para o universo corporativo.

Para que o metaverso se torne uma realidade disseminada, Peres entende que três coisas são necessárias: educação, uma disseminação a respeito do universo dos criptoativos e do blockchain; tecnologia e infraestrutura; e regulação. Sim, os governos terão de ser envolvidos para criar regras para esse ambiente.

Questionado quando tudo isso vai acontecer, quando o futuro vai virar presente, ele empresta uma frase que há muitas décadas é usada por especialistas para falar do mundo virtual: “o futuro já chegou, ele só é mal distribuído”. A sentença é atribuída ao autor americano de ficção especulativa, uma mistura de ciência e tecnologia, William Gibson, mas se espalhou mundo afora.

