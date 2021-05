Brasileira Sensedia capta R$ 120 milhões em rodada liderada pela Riverwood

A empresa de tecnologia brasileira Sensedia acaba de captar uma rodada de investimento de R$ 120 milhões liderada pela americana Riverwood Capital, que também investe na Vtex e na RD Station no Brasil. O aporte é o primeiro investimento externo que a companhia recebe desde sua fundação em 2007 e será usado principalmente para acelerar sua estratégia de internacionalização. Hoje, a empresa atende clientes do mundo todo a partir dos seus sete escritórios no Brasil, Peru, Colômbia e Reino Unido.

Para quem não está acostumado aos jargões do mercado de tecnologia, não é fácil entender de primeira o que a Sensedia faz. Operando nos bastidores com infraestrutura tecnológica, a empresa possibilita que companhias como Natura, Cielo, C&A, Via Varejo e Cinemark integrem seus canais digitais ao de fornecedores e parceiros por meio de APIs (sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicação).

É a plataforma da Sensedia que possibilita, por exemplo, que vendedores se conectem à Via Varejo para vender produtos em seu marketplace ou que consultores e clientes da Natura acessem sua base de produtos. “À medida que a digitalização da economia se acelera, as empresas precisam, cada vez mais, criar, expor e gerenciar APIs para interagir com seus parceiros do ecossistema”, afirma Francisco Alvarez-Demalde, cofundador e executivo da Riverwood Capital.

O negócio foi criado em 2007 pelos amigos Kleber Bacili e Marcílio Oliveira como uma consultoria de tecnologia. Foi só em 2014, quando as redes sociais Twitter e Facebook já haviam popularizado as APIs no mercado, que a empresa desenvolveu sua plataforma de gerenciamento de integrações digitais. Hoje, a Sensedia tem cerca de 140 companhias clientes e fatura R$ 84 milhões ao ano. Impulsionada pelo aporte, a companhia projeta terminar 2021 com faturamento 70% maior, na faixa de R$ 130 milhões.

A rodada de investimento surgiu em 2020 como uma oportunidade de alavancar a operação internacional da empresa em meio à crescente digitalização da economia global. A ideia é que o capital seja usado para expandir as vendas na América Latina e Europa, onde a empresa já atua, enquanto entra em novos mercados, como os Estados Unidos.

"Não queremos perder a janela de oportunidade. Percebemos que o mercado está se desenvolvendo rápido e que concorremos aqui ou lá fora com as mesmas empresas de tecnologia globais, por isso apostamos na internacionalização", diz Kleber Bacili, cofundador e presidente da Sensedia.

Cerca de 60% do capital irá para o processo de globalização da companhia, enquanto o restante será usado para a evolução tecnológica da plataforma — afinal, a empresa precisa acompanhar as mudanças do ecossistema para poder conectar seus clientes. Um dos projetos principais da Sensedia para 2021 é a construção da infraestrutura de Open Banking, que permitirá que seus clientes do mercado financeiro acessem dados de outras instituições. Para isso, o número de funcionários da empresa deve passar de 470 para mais de 700 pessoas até o final do ano.

“Somos uma empresa em rápido crescimento e a parceria com a Riverwood irá acelerar ainda mais nossa capacidade de responder às demandas nacionais e internacionais”, diz Marcílio Oliveira, cofundador da Sensedia, ao EXAME IN.

