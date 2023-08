O plano da nova gestão da Via para voltar a crescer

Ao completar 100 dias como CEO da Via, Renato Franklin está olhando para 2025. No balanço do segundo trimestre divulgado há pouco, 10, a varejista reverteu o lucro de R$ 6 milhões e reportou um prejuízo de R$ 492 milhões, em linha com o esperado pelo mercado.

Mas a grande novidade foi mesmo o anúncio de um plano de transformação de “crescimento sustentável” pós-2025.

A empresa prevê fechar de 50 a 100 lojas, com uma “redução significativa de despesa com o pessoal”, liberando R$ 370 milhões para o lucro operacional.

Com a readequação de estoques e foco na venda própria em categorias como linha branca e marrom, de mais porte, o plano é liberar até R$ 1 bi para o caixa.

Já do lado financeiro, a ideia é diversificar as alternativas de funding para o crediário, passando a depender menos de financiamento bancário e acessando outros bolsos – uma das possibilidades em estudo é um modelo de captação via FDICs.

“O driver era crescimento, mas mudou para rentabilidade”, diz Franklin, que veio da locadora de veículos Movida, acrescentando que os investimentos anuais estimados em R$ 1 bilhão anteriormente passarão a ser de R$ 600 milhões. No segundo trimestre, a queima de caixa foi na ordem de R$ 600 milhões.

Uma das iniciativas para virar o jogo é sair de vez de categorias de margem baixa no 1P, que são as vendas diretas no e-commerce.

A ideia é de que a dona da Casas Bahia e da Ponto se concentre no seu core, ou seja, em produtos de linha branca (geladeiras e fogões, por exemplo), linha marrom (áudio e vídeo) e celulares. E deixe para os sellers (vendedores do marketplace também chamados de 3P) as categorias de cauda longa, como bebidas, fraldas e outros produtos de consumo recorrente, menos rentáveis.

A definição desse mix de produtos entre 1P e 3P é algo que está no radar do mercado e uma melhoria que mesmo a gestão anterior, de Roberto Fulcherberguer, já havia identificado.

No segundo trimestre a empresa reduziu em R$ 895 milhões os estoques em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, 23 categorias já migraram totalmente para o 3P, reproduzindo um modelo que já se provou mais assertivo em concorrentes como o Magazine Luiza e o Mercado Livre.

O GMV (valor total movimentado por produtos vendidos na Via) ficou estável, em R$ 11 bilhões, enquanto a receita líquida caiu 2,1%, para R$ 7,48 bilhões.

Com a redução de estoques, a empresa estima que o GMV vá cair de 2% a 3%. A margem bruta, explica Franklin, também vai sofrer pressão no primeiro momento, mas a redução de custos vai deixar a operação mais rentável. A ideia do executivo é aproveitar a proximidade da Black Friday para fazer as remarcações de preço.

Nas operações, a empresa também prevê fechar de 50 a 100 lojas e reduzir o quadro de funcionários,

Para conseguir alcançar esse ganho de rentabilidade, a empresa também está buscando soluções para sua estrutura de capital, explica Elcio Mitsuhiro Ito, que chegou como CFO em junho – completando a onda de mudanças na direção executiva.

Pelo menos R$ 2,5 bilhões de créditos fiscais devem ser monetizados esse ano, diz Ito, que tem passagens pela BRF e pela Iochpe-Maxion.

Uma das possibilidades estudadas pela empresa é a criação de FDICs como funding para as operações de crediário. Isso liberaria R$ 5 bilhões de linhas de financiamento da empresa junto aos bancos e ajudaria a reforçar o serviço de crédito ao cliente, que tanto ajuda nas vendas, de acordo com o diretor financeiro.

“Hoje trabalhamos com número limitado de bancos e não acessamos outros bolsos que trabalham com prazo maior”, explica. O modelo final de captação ainda está sendo estudado.