O ensino presencial está voltando. A Yduqs agradece

Para o mercado, a Yduqs está fazendo a lição de casa. As ações chegaram a subir 10% e lideraram as altas do pregão de hoje, depois que um resultado acima do esperado e a revisão do guidance para o ano provocaram uma série de revisões de preço por parte dos analistas.

Bancos que estavam mais céticos em relação à companhia deram o braço a torcer. O BTG (do mesmo grupo que controla a EXAME) melhorou seu preço-alvo, passando de uma previsão de R$ 12 para o fim de 2023 para R$ 26 para o final do próximo ano. No BB, a mudança foi de R$ 15 para R$ 24.

“Diferentemente dos trimestres anteriores, que foram marcados por contrações na divisão presencial, os resultados mostraram um ponto de inflexão nas margens do segmento, impulsionada por melhora no tíquete médio e uma melhor alavancagem operacional”, apontou a equipe do BTG em relatório.

No ano, as ações da Yduqs já acumulavam alta de 120% e negociavam próximas de R$ 20, acompanhando também uma recuperação do segmento de ensino superior com a melhora nas perspectivas do PIB e a expectativa de incentivos com o governo Lula.

Na noite de ontem, a companhia anunciou um lucro de R$ 32 milhões de junho a setembro deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 63 milhões no mesmo período de 2022. O Ebitda cresceu 36%, com aumento de margem puxado principalmente pelo avanço do segmento premium, que inclui a Ibmec e cursos de medicina.

As perspectivas para o terceiro trimestre também foram positivas. A Yduqs anunciou projeção de Ebitda de R$ 449 milhões a R$ 490 milhões para o terceiro trimestre, um avanço de 10% a 20% na comparação anual. A previsão para o ciclo de admissão do segmento semestre, de 10% a 20% no ensino à distância e de 25% a 35% no presencial.