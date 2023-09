Na aposentadoria de Murdoch, a Succession da vida real

Um dos empresários mais influentes do último século, Rupert Murdoch anunciou hoje oficialmente sua aposentadoria. O magnata, que forjou a história da mídia ao longo das últimas décadas ao criar um dos mais poderosos conglomerados de comunicação, anunciou hoje que vai deixar o conselho da Fox Corp e da News Corp, aos 92 anos.

No Sucession da vida real, seu filho Lachlan Murdoch vai substituí-lo nas duas companhias. Murdoch seguirá com o título de chairman emérito e prometeu estar “envolvido no dia a dia do debate de ideias”.

Apesar da escolha por Lachlan para o conselho das duas empresas, a disputa por poder na família Murdoch continua. Agora, os olhos se voltam para a sucessão na holding da família, que controla cerca de 40% das ações com direito a voto da Fox and News Corp.

Assim como na série de sucesso da HBO Max, manifestadamente inspirada na família, James Murdoch está afastado do irmão mais velho e já se manifestou contra a Fox News, enquanto não se sabe se Lachlan poderá contar com a lealdade das irmãs Prudence e Elisabeth.

Australiano, Rupert Murdoch transformou um jornal da cidade de Adelaide, que herdou de seu pai, em um império global. Em 1969, comprou o britânico "The Sun", fazendo do jornal um dos mais influentes do Reino Unido, depois lançou a empresa de televisão por satélite Sky, iniciando o mercado de televisão paga. Nos EUA, lançou a Fox, colocando o pé na televisão aberta e fazendo o canal ganhar relevância como o principal porta-voz de políticos de direita.

A saída do patriarca vem num momento de inflexão para a indústria de mídia – e de transição para seus negócios. Em 2019, a empresa dividiu a Centurt 21st e vendeu grande parte de seu cardápio de entretenimento à Disney, focando no corte de notícias e esportes, que enfrentam o desafio de encolhimento na TV por assinatura em meio à ascensão do streaming.

Nos últimos anos, a Fox ganhou audiência ao mesmo tempo enfrentou diversas polêmicas por conta de seu viés em direção ao partido Republicano. Há cerca de cinco meses, a emissora pagou quase US$ 800 milhões para a Dominon, uma empresa de dados para processos eleitoras, para fechar um acordo em um processo sobre informações falsas na eleição de 2020, em que Joe Biden derrotou o republicano Donald Trump.

A News Corp – que reúne títulos The Wall Street Journal", Dow Jones Newswires, Barron’s e o The Sun – vem se expandindo nos últimos anos para incluir mais negócios de dados e serviços.

A ideia de Murdoch era unir a News Corp e Fox em uma só companhia, uma emissão que fracassou. A companhia tentou vender alguns sites em separado, mas falhou em encontrar compradores a um bom preço.