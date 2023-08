Mubadala barra poison pill na Zamp

Depois de aumentar sua fatia para 21% e virar o maior acionista da Zamp, o Mubadala ganhou mais uma. Foi rejeitada em assembleia realizada hoje pela manhã a proposta da Mar Asset, gestora com 5,24% do capital social, para inclusão de uma poison pill no estatuto da empresa de fast food.

A disputa foi apertada. A rejeição foi definida por pouco mais de 50% dos votos. Parte deles já tinha sido anunciada por meio do boletim à distância, em que 12,8% da base acionária já tinha se oposto à proposta. Com quórum de 80%, a assembleia extraordinária chamou atenção e conseguiu atrair mais acionistas do que o histórico da companhia.

Do lado favorável à poison pill de 25% do capital social, ficaram Mar, Brasil Warrant e FitPart — que, na defensiva, também aumentou sua fatia de 11,9% para 15,29% conforme os árabes foram abocanhando mais participação.

Já a Institutional Shareholder Services (ISS) e a Glass Lewis, que orientam voto aos investidores no mundo, se dividiram no entendimento. A ISS deu seu posicionamento contrário à poison pill, enquanto a Glass Lewis orientou voto favorável.

No começo da tarde desta quinta-feira, 31, as ações chegaram a subir 4,21%, para R$ 5,69. Fica, agora, uma pressão compradora, na expectativa de que o fundo árabe retome os planos de comprar a dona das redes Burger King e Popeyes.

Desde que o Mubadala tentou assumir o controle em setembro de 2022, as ações despencaram - à época, valiam pouco mais de R$ 8. Hoje, o valor de mercado da Zamp é de R$ 1,55 bilhão.