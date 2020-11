Itaú: presidentes do atacado e do varejo pedem demissão

A saída de Cândido Bracher da presidência do Itaú Unibanco terá como consequência uma completa renovação nas grandes lideranças da instituição, o maior banco privado do país. A instituição informou também há poucos dias o sucessor escolhido para a posição: Milton Maluhy. Ele assume a cadeira apenas em fevereiro. Com 18 anos de banco, nem precisou tomar posse do cargo para que as baixas de processos tão grandes como esse já começassem. Nesta quinta-feira, os presidentes do banco de atacado, Caio Ibrahim, e de varejo, Márcio Schettini, pediram demissão.

Consultada, a assessoria de imprensa disse que o banco não comentará o assunto. Não haverá um comunicado público sobre as saídas. Houve apenas um comunicado interno do banco.

Ambos eram cotados para a sucessão do atual presidente, Cândido Bracher. Com a escolha de Maluhy, há cerca de uma semana, rapidamente optaram pela saída. A notícia surpreendeu internamente, que não esperavam as mudanças tão cedo. Ibrahim está à frente do BBA desde janeiro de 2019. Antes foi diretor financeiro e de controle de riscos e acumula dez anos dentro da instituição. Já Schettini lidera o varejo desde 2015.