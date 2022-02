Itaú BBA amplia expectativa de lucro do BTG Pactual em 30% para o ano

Depois do resultado recorde anunciado ontem, o Itaú BBA elevou as projeções para o banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame) e, com isso, o preço-justo para as ações (units) subiu de R$ 32 para R$ 33. Esse valor equivale a um potencial de valorização da ordem de 30%, ante as cotações em bolsa, em torno de R$ 25. A recomendação já era de compra das ações.

O analista Pedro Leduc comenta que as ações estão sendo negociadas por uma relação entre preço e lucro de 13 vezes, atualmente, em comparação a 20 vezes, no ano passado — também um indicador de perspectiva de ganho com os papéis. Ele acredita que gradualmente haverá um ‘rerating’ da instituição e essa relação deve passar a 17 vezes.

“Os resultados indicam que o BTG está entrando no cenário da desaceleração da economia com fluxo de receita muito mais diversificado e sinérgico do que no passado. A administração também continua equilibrando a rentabilidade com investimentos em crescimento e ganhos de market share nas unidades de varejo digital do banco”, escreve Leduc em relatório.

No resultado de 2015, por exemplo, a receita de sales and trading representou 43% do consolidado. No ano passado, da receita total de R$ 13,9 bilhões, essa área de negócios participou com 30%, mesmo após uma expansão de quase 39%. Isso porque a receita consolidação teve um aumento de 50%, com outras frentes da operação ganhando cada vez mais relevância, como crédito e gestão de recursos (asset e wealth management) , além do forte desempenho do investment banking dada à grande atividade no mercado de capitais no ano passado.

O analista do Itaú BBA ampliou em 7% a projeção de crescimento de receita para este ano. Segundo o relatório, isso deve contribuir para uma maior diluição de custos e despesas. A expectativa de lucro para 2022 subiu de R$ 6,3 bilhões para R$ 7,4 bilhões — um aumento de quase 17,5% nos cálculos. Pelas contas de Leduc, o retorno sobre capital esperado para 2022 está em torno de 19%. O analista chama atenção para o fato de o banco ter indicado cerca de 20%. Mas afirma que prefere deixar esse cenário mais otimista como um potencial extra de valorização para os investidores.

