Infracommerce levanta R$ 400,8 milhões com aumento de capital, no topo da faixa estabelecida

A Infracommerce concluiu nesta quinta-feira o aumento de capital privado aprovado pelo conselho no dia 11 de agosto. A companhia levantou R$ 400,8 milhões, no topo da faixa estabelecida para a operação, com a emissão de 80 milhões de novas ações a R$ 5,01. “O piso da oferta, de R$ 170 milhões, já estava garantido pelos âncoras, alguns dos nossos acionistas de referência. Além disso, fundos de investimento que ainda não estavam na base demonstraram interesse em entrar na operação caso houvessem sobras, o que de fato aconteceu”, afirma Fábio Bortolotti, diretor de internacionalização e relações com investidores, ao EXAME IN.

O aumento de capital é visto de forma positiva por fontes consultadas pela reportagem, que estimam um Ebitda de R$ 130 milhões a R$ 150 milhões para a companhia em 2023. Ainda assim, não era visto como uma mudança significativa de percepção sobre a companhia. Um dos pontos que colaborava para a cautela, em relação aos indicadores operacionais, tinha a ver com a previsão de lucro líquido apresentada em evento anual aos investidores. No documento, a Infracommerce projetava sair do vermelho na última linha do balanço somente em 2024. Agora, a projeção da companhia é já ter a última linha do balanço positiva a partir do ano que vem.

Hoje, os principais acionistas da companhia são o fundo estrangeiro Engadin Investments (que conta com aporte da Cadonau Investimentos, family office dos Jereissati), com 10,4% do negócio, seguidos pela gestora Compass (10,3%), pela Flybridge Capital (9,8%) e pela empresa japonesa Transcomos (8,4%). Ainda são acionistas a IGVentures (6,5%) e o CEO da empresa, Kai Philipp Schoppen, com 5,7%. Nem todos entraram no aumento de capital, segundo a companhia, dada a característica de alguns fundos de venture capital de não investirem em bolsa.

O dinheiro que vem para o caixa visa principalmente reforçar a estrutura de capital da empresa. Hoje, a companhia tem uma dívida líquida de R$ 360,8 milhões, considerando os R$ 250 milhões descritos na respectiva área no balanço e os restantes como despesas de leasing, principalmente relacionadas a aluguel de galpões. “Não temos dívida bancária de curto prazo, mas é claro que, agora, com o aumento de capital, estamos conversando com bancos para repactuar as dívidas. Hoje, metade da dívida tem vencimento de cinco anos e a outra metade em dois. Vamos renegociar, de olho em alongar prazos e deixar tudo para 2026. Não temos de pré-pagar nada”, afirma Bortolotti.

Recentemente, a empresa também divulgou ao mercado que conseguiu renegociar as dívidas de M&As. Antes da repactuação, a empresa teria de pagar R$ 295,5 milhões em earn-out no segundo semestre, um montante que foi reduzido para R$ 60 milhões. O restante, cerca de R$ 113 milhões, de acordo com informações enviadas ao Valor Econômico, foi alongado para ser pago de 2023 a 2027. Para fazer a operação, o que se sabe é que os ‘credores’ trocaram parte da dívida por uma participação adicional na companhia, não revelada ao mercado em detalhes. Um ponto que colabora para essa renegociação é que a aquisição da Synapcon no ano passado, por R$ 1,2 bilhão, teve parte do pagamento feito em ações da Infracommerce.

Voltando ao aumento de capital da companhia e seu impacto direto na operação dentro de todo esse cenário, Bortolotti explica que, caso o dinheiro captado tivesse vindo de empréstimos – considerando o guidance de Ebitda da companhia de R$ 80 milhões a R$ 100 milhões em 2022 – o indicador ficaria próximo de 5,5 vezes, sendo reduzido para 3 vezes a partir de 2023, já considerando os ganhos de crescimento orgânico e sinergias das aquisições realizadas. Importante frisar que não seria uma captação do mesmo tamanho, mas sim uma de possíveis R$ 250 milhões, suficiente para cobrir as dívidas de M&A, segundo o executivo.

“Em meio à escalada dos juros, resolvemos fazer o aumento de capital privado porque queríamos o instrumento mais simples possível pra todos os acionistas participarem. Não queríamos fazer uma debênture muito sofisticada que ninguém conseguisse participar, por exemplo", afirma Bortolotti.

Tendo em vista que o aumento de capital veio da venda de participação da companhia, a alavancagem deve fechar o ano em cerca de 2,6 vezes e, no ano que vem – uma projeção ainda a ser confirmada – deve ficar em torno de uma vez. Hoje, a alavancagem da empresa está em cerca de 6,6 vezes, com base nos dados divulgados no segundo trimestre deste ano.

