Gigante do private equity, CVC pode reabrir mercado de IPOs europeu

A gestora de private equity CVC Capital Partners está perto de fazer sua listagem na bolsa de Amsterdam, numa operação que pode marcar a reabertura do mercado de IPOs europeu, após ofertas de sucesso nos Estados Unidos, como a da fabricantes de chips Arm e da empresa de delivery Instacart.

Ensaiado há anos, o IPO pode acontecer já em novembro, segundo fontes ouvidas por Bloomberg e Reuters. Em conversas ainda preliminares, a empresa busca um valuation superior a US$ 20 bilhões. Em 2021, a CVC foi avaliada em US$ 15 bilhões, quando vendeu uma fatia minoritária para a Blue Owl Capital.

A oferta deve jogar luz sobre uma das poucas gigantes de private equity que ainda permanece de capital fechado – e tem um perfil bastante discreto na comunicação com o mercado. A gestora tem 140 bilhões de euros sob gestão.

O timing é positivo: mesmo em meio a um cenário desafiador para captações, a CVC levantou o maior fundo de private equity da história, com 26 bilhões de euros, em julho.

Na preparação para um IPO pelo menos desde o ano passado, a CVC está diversificando seus negócios e neste mês anunciou a compra do controle da DIF Capital, que tem 16 bilhões sob gestão com foco no setor de infraestrutura – um dos segmentos que tem grande potencial de crescimento em meio a teses seculares como a transição energética.

Uma oferta de ações pode dar poder de fogo para a gestora perseguir novas aquisições, num momento em que as firmas de private equity buscam ganhar escala e ampliar seu escopo para outras categorias, como crédito e real estate.