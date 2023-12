Fundador do Mercado Livre dá apoio sonoro a pacotão de Milei

O fundador do Mercado Livre Marcos Galperin voltou ontem a usar o X (antigo Twitter) para expressar seu apoio ao governo de Javier Milei.

“Mentiram para você durante 80 anos e te disseram toda a verdade em 10 minutos”, escreveu ontem num post acompanhado do link para o anúncio do pacotão de medidas liberalizantes anunciado ontem pelo presidente recém-eleito.

Entre os principais pontos do Decreto de Necessidade de Urgência (DNU) – que tem mais de 360 artigos – estão o fim das regras que limitam exportações, privatizações, aumento de preços no país e a promessa de modernização da legislação trabalhista.

Te mintieron durante 80 años, ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos.https://t.co/gde4WAhLDo a través de @YouTube — Marcos Galperin (@marcos_galperin) December 21, 2023

Hoje radicado no Uruguai, o empresário argentino de 52 anos – um dos homens mais ricos da América Latina, com fortuna estimada em mais de US$ 7 bilhões – se tornou um dos mais influentes entusiastas do novo governo no mundo dos negócios

Quando Milei ganhou a eleição em novembro, ele postou uma foto com pombas se libertando de correntes e voando em direção ao pôr-do-sol, com apenas uma palavra: “Free” (Livre).

Uma imagem similar agora é a foto de perfil de Galperin no X, onde ele repostou uma mensagem de Milei chamando seus eleitores com a posse e seu lema em maiúsculas, bem mais direto – e menos poético: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Entre diversas mensagens que criticam o peronismo, em 10 de dezembro ele trouxe seus votos ao novo presidente:

“Parabéns, presidente. Muita sorte para essa transformação que a Argentina necessita para voltar ao caminho do trabalho, progresso e geração de valor que nos permita sair da decadência e da pobreza em que nos colocou o populismo. Tomara que sua presidência nos devolva muitas décadas de capitalismo, democracia, liberdade e crescimento.”

Nascido em Buenos Aires, Galperin estudou economia e finanças em Wharton, nos Estados Unidos, e começou sua carreira na área de derivativos de câmbio e petróleo na estatal YPF – uma das empresas que Milei pretende agora privatizar.

Um MBA em Stanford o colocou na efervescência da cena tecnológica do Vale do Silício no fim da década de 1990. Junto com o também argentino Hernan Kazah (hoje fundador da Kaszek Ventures) e o brasileiro Stelleo Tolda, fundou o Mercado Livre há 24 anos.

Numa entrevista recente à Bloomberg, ele disse que o nome da sua varejista não veio à toa: “A empresa que eu fundei há 24 anos se chama Mercado Livre, então eu definitivamente gosto quando ouço um político dizendo que vai trabalhar em favor de um mercado livre e do capitalismo”. “Eu acredito que essa é a forma de gerar crescimento econômico.”