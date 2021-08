Fersen Lambranho, da GP e da G2D, no quinto bate-papo do Exame IN

“Eu sou de um otimismo brutal com a tecnologia. Acho que o homem vai viver uma época de ouro. Não acredito num futuro distópico.” Em uma rara entrevista, Fersen Lambranho, sócio-controlador e presidente do conselho de administração da GP Investimentos e G2D, fala no bate-papo com o EXAME IN sobre como acredita que o mundo vai melhorar, em velocidade inigualável, com o avanço tecnológico e com os novos usos e aplicações do blockchain. "Os custos transacionais e de produção vão cair. A vida vai melhorar."

Para quem não sabe, porque ele sempre foi muito discreto e evitava ao máximo entrevistas, Lambranho está por trás de diversas das maiores companhias brasileiras atuais — Equatorial Energia, ALL (Rumo), Oi, brMalls, LBR (leites), Magnesita, entre tantos outros. Não havia setor em que não houvesse um pé da GP na primeira década dos anos 2.000. Além de também ter sido uma dos pioneiras dos investimentos em internet, com Submarino, Webmotors, Mandic, iG e Patagon, entre outras.

A estrela da vez, a G2D, uma versão 4.0 da própria GP Investimentos, que nasceu dentro da gestora de recursos. A G2D é uma holding de investimentos disruptivos, de marcas de consumo que tenham na base tecnologia e também de plataformas financeiras. O portfólio é global e desde que estreou na bolsa, em maio, já acumula quatro revisões patrimoniais, para cima. Entre as investidas nomes como NotCo, a marca de alimentos a base de plantas, Coinbase (realizado no IPO com retorno de 700%), Mercado Bitcoin, Tomboy X, entre muitas outras.

Desde que foi feita a oferta pública inicial (IPO) da G2D na B3, por meio da listagem de BDRs, o valor patrimonial por ação da empresa passou de R$ 6,35 para R$ 10,67.

Lambranho é o quinto convidado do bate-papo do EXAME IN. O programa, que estreou em julho, está disponível no canal da EXAME no Youtube e também na versão podcast no Spotify. Cadastre-se e venha conferir antes de todo mundo.

Com o lançamento da quinta conversa, a quarta — com a dupla de fundadores da Open Co, Sandro Reiss e Rafael Pereira — passa a ficar aberta ao público. Antes deles, já estiveram no programa, Abilio Diniz, Felipe Miranda e Eduardo Mufarej. Todas essas entrevistas anterior estão abertas no canal da EXAME.

Com apresentação da jornalista Graziella Valenti, repórter especial e responsável pelo EXAME IN, o programa receberá grandes personalidades para um bate-papo descontraído sobre os principais desafios, aprendizados e oportunidades do mercado brasileiro em suas áreas de atuação.

