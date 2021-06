EXAME IN lança talk show com os protagonistas dos negócios no Brasil

Quais as perspectivas para os investimentos, os negócios e a economia nos próximos 6 meses? E nos próximos 3 anos? A pandemia da covid-19 fez com que a tarefa de esquadrinhar o futuro nunca tenha sido tão importante -- e tão desafiadora.

Com apresentação da jornalista Graziella Valenti, repórter especial e responsável pelo EXAME IN, o programa receberá grandes personalidades para um bate-papo descontraído sobre os principais desafios, aprendizados e oportunidades do mercado brasileiro em suas áreas de atuação. E sobre as pessoas por trás das notícias. No primeiro episódio, o entrevistado é o empresário Abilio Diniz.

“Falaremos sobre o futuro do varejo e as mudanças impostas pela pandemia ao mundo dos negócios, além de explorar as paixões pessoais do Abilio, como a família e a atividade física”, adianta Graziella.

“A pandemia não mudou as pessoas e não mudou o varejo. Deu escala para coisas que já existiam. Varejo continua sendo foco no cliente”, diz o empresário e hoje investidor, com seus 84 anos de experiência, 50 dos quais dedicados ao Pão de Açúcar, a empresa fundada pelo seu pai. Hoje, com um patrimônio superior a R$ 10 bilhões, é um dos maiores investidores do mercado brasileiro por meio de sua holding Península, e acaba de fundar a gestora de recursos O3.



A estreia do programa vem para complementar a produção de conteúdos do EXAME IN, a butique digital de notícias de negócios da EXAME e que conta também com uma newsletter desde março do ano passado.

Comandada por Graziella, a Newsletter tem o objetivo de fornecer acesso a informações sobre mercado de capitais, negócios, startups e macroeconomia em primeira mão.

