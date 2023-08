EXAME In reforça time e amplia ambição na cobertura exclusiva de negócios e finanças

A EXAME é a mais tradicional e mais relevante publicação de economia e negócios do país. Ao longo de 56 anos, construiu sua relevância unindo os melhores jornalistas com os projetos mais inovadores do mercado. Agora, a EXAME anuncia mais um passo nesta trajetória.

A jornalista Natalia Viri chega para reforçar o time da EXAME e ampliar a ambição de nossa frente de conteúdos exclusivos, o EXAME In.

Natalia é das mais reconhecidas jornalistas de negócios do país, com uma carreira que alia passagem por veículos renomados com empreendedorismo e inovação. Passou pelo jornal "Valor", pela revista "Veja" e pelo site Brazil Journal, antes de, nos últimos três anos, ser cofundadora do Capital Reset, focado em ESG e na nova economia.

Na EXAME, vai liderar um projeto já reconhecido pelos leitores e pelo mercado anunciante, e que, agora, entra em uma nova fase. Além de Natalia, o In terá no dia a dia as repórteres Karina Souza e Raquel Brandão, especialistas em finanças e negócios, além de um time de dados, tecnologia e redes sociais referência no mercado editorial brasileiro.

A ambição é ampliar ainda mais o impacto de um negócio que já chega a centenas de milhares de formadores de opinião por meio de reportagens, redes sociais, newsletters e videocast. A variedade de projetos e a gama de assuntos a serem cobertos cresce nesta nova fase.

"Com o EXAME In, aliamos o melhor de dois mundos. Levamos conteúdo exclusivo e profundo para empresários e líderes tomarem a melhor decisão em seus negócios. E também permitimos que esse conteúdo chegue a milhões de pessoas graças à abrangência única da EXAME", diz Lucas Amorim, diretor de redação.

A EXAME, destaca Amorim, é líder no mercado brasileiro em seguidores no LinkedIn, com mais de 3 milhões de pessoas, e chega todos os meses a cerca de 15 milhões de leitores em seu site e redes sociais. Em seu braço educacional, a Faculdade Exame, já teve mais de 60 mil alunos em cursos livres e MBAs, e tem um investimento crescente para liderar a formação de empreendedores e executivos no país.

No EXAME In, Natalia terá a oportunidade de exercitar a inovação e o pioneirismo que marcaram sua trajetória com a relevância da marca mais reconhecida do Brasil. “Vamos atrás de notícias exclusivas, bastidores e análises que fazem a diferença no dia a dia dos tomadores de decisão", diz. "Num mundo cada vez mais saturado de informação, o foco é aliar profundidade e relevância com elegância e simplicidade para valorizar o tempo dos leitores, e potencializar também as oportunidades para nossos parceiros."