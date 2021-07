Eduardo Mufarej no talk show do EXAME IN: Brasil precisa salvar as pessoas

Por que o Brasil é um país que insiste em salvar os empregos e não as pessoas? Não, não é sobre a pandemia. É sobre a falta de investimento em educação, em formação, em desenvolvimento. Foi ao ar hoje, dia 23, a terceira edição do novo programa da EXAME, o talk show do EXAME IN, dessa vez com o fundador da escola para políticos RenovaBR e da gestora de investimentos de impacto Good Karma, que tem R$ 400 milhões sob gestão, Eduardo Mufarej. A bagagem de Mufarej é tão extensa e diversa que é difícil resumir em uma só palavra, como gestor ou empreendedor ou ainda executivo. É ainda e já foi tudo isso, como presidente da Somos Educação e até professor de cursinho pré-vestibular.

Nesse bate-papo, ele conta como foi a experiência na Tarpon, a gestora de recursos fundada por um trio de garotos prodígios (com Pedro Andrade Faria e José Carlos Margalhães), como se dizia na época, e que chegou a ter R$ 15 bilhões em ativos sob gestão, mas que encolheu brutalmente após a frustrada tentativa de mudar a gestão da BRF, a fusão de Perdigão e Sadia.

Mufarej também começou, nesse bate-papo, a vocalizar que o Brasil precisa repensar o modelo político, com poder totalmente concentrado no Executivo e no Presidente da República. Mensagem não muito diversa da partilhada recentemente pelo ex-presidente Michel Temer, em artigo na imprensa. "Em toda crise de gestão vem o debate do impeachment. Não dá para ser assim", enfatizou Mufarej, apesar de sua profunda insatisfação com a atual administração.

Mufarej foi um dos entusiastas de uma possível candidatura de Luciano Huck, o apresentador da TV Globo. Tudo isso e muito mais nessa conversa. Vem conferir esse novo projeto da EXAME, o talk show do EXAME IN — o primeiro episódio teve presença do empresário Abilio Diniz e o segundo, de Felipe Miranda, fundador da Empiricus.

Com o lançamento da terceira conversa, a primeira, com Abilio Diniz, e a segunda, com Felipe Miranda, ficam abertas. O talk show irá ao ar quinzenalmente nas principais plataformas de áudio e vídeo da EXAME. É preciso fazer um cadastro para receber os episódios na íntegra em primeira mão, 15 dias antes de serem lançados ao público no YouTube e no Spotify da EXAME.

Com apresentação da jornalista Graziella Valenti, repórter especial e responsável pelo EXAME IN, o programa receberá grandes personalidades para um bate-papo descontraído sobre os principais desafios, aprendizados e oportunidades do mercado brasileiro em suas áreas de atuação. E sobre as pessoas por trás das notícias. No primeiro episódio, o entrevistado é o empresário Abilio Diniz.

O que é o EXAME IN

A estreia do programa vem para complementar a produção de conteúdos do EXAME IN, a butique digital de notícias de negócios da EXAME e que conta também com uma newsletter desde março do ano passado. Comandada por Graziella, a Newsletter tem o objetivo de fornecer acesso a informações sobre mercado de capitais, negócios, startups e macroeconomia em primeira mão.