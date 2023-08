Com Forever 21, Shein amplia acesso ao varejo físico

A Shein agora está com a Forever 21. A varejista on-line de moda asiática anunciou hoje a compra de um terço da Sparc Group, que é operadora da marca de fast fashion da Califórnia.

A Sparc, por sua vez, está adquirindo uma participação minoritária na Shein, que foi avaliada em US$ 66 bilhões em uma rodada de financiamento no início deste ano.

A Sparc é uma joint venture entre a empresa de gestão de marcas Authentic Brands Group e a proprietária de shopping centers Simon Property Group.

A Sparc produz e distribui produtos para sete das marcas da Authentic, que além da Forever 21 incluem Aéropostale, Nautica, Lucky Brand, Brooks Brothers, Eddie Bauer e Reebok.

Juntas, as duas marcas com forte relação com o público jovem de moda, compartilharão conhecimento de mercado e dados. A Forever 21, por exemplo, terá acesso aos hábitos e informações de 150 milhões de clientes da Shein.

Já a asiática, além de ter uma marca nova para vender em seu ecossistema, ganha pontos físicos em alguns dos países em que opera para retirada e devolução de encomendas feitas em sua plataforma.

A Forever 21 tem 560 lojas em todo o mundo, sendo 414 nos Estados Unidos, o mercado-alvo da Shein nesse acordo.

A Forever 21 já operou no Brasil, mas saiu do país na metade de 2022. Já a Shein vem ampliando sua presença no país e incomodando as varejistas de moda brasileiras.

A empresa fechou parceria para ter 2 mil fábricas produzindo 85% de seus produtos localmente, o que incluiu um acordo com a Coteminas, do presidente da Fiesp, Josué Gomes. Hoje, já são 200 fábricas em operação.