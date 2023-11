Tesouro capta US$ 2 bi em estreia em bonds ESG — sem prêmio verde

Na sua primeira emissão com características ESG, o Tesouro brasileiro captou US$ 2 bilhões com um bônus soberano sustentável de sete anos. O título saiu com um cupom de 6,5% ao ano — um pouco acima dos 6,33% a que o título tradicional de mesmo vencimento negocia no mercado secundário —, segundo três fontes ouvidas pelo Exame IN.

Havia uma expectativa de que a emissão pudesse contar com um “prêmio verde”, ou seja, um desconto na taxa, que não se materializou. “A operação foi precificada como um título tradicional”, aponta um gestor.

O cupom ficou acima dos 6% ao ano da última emissão soberana, em abril deste ano, com vencimento em 2033. De lá para cá, no entanto, a taxa de juros americana, quer serve de benchmark, disparou.

Os títulos são chamados de sustentáveis porque os recursos vão ser usados tanto para objetivos ambientais (verdes) quanto sociais. O governo lançou um framework de emissões sustentáveis em setembro, definindo as áreas em que os recursos podem ser aplicados.