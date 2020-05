Fusão de Boeing e Embraer pode ser cancelada: prazo vence hoje

Os diretores da fabricante brasileira de aeronaves Embraer se reuniram nesta sexta-feira, 24, para discutir se a fusão da sua unidade de aviões comerciais regionais com a americana Boeing será concretizada.

Ambas as companhias não alcançaram condições precedentes para o fechamento da transação – anunciada em julho de 2018 – dentro do prazo previsto no contrato, que termina hoje. As duas partes têm o direito de desistir do negócio e já se alertaram sobre a situação. Quando se juntaram, as empresas avaliaram o negócio de jatos regionais da empresa brasileira em 4,75 bilhões de dólares.

O jornal britânico Financial Times publicou em seu site hoje, mais cedo, que a fusão está em perigo. Fontes confirmaram a informação à EXAME. Consultada, a Embraer não comentou o assunto.

A transação previa duas etapas. Em uma delas, a Boeing compraria 80% da operação de fabricação de jatos comerciais da Embraer. Na outra, as companhias formariam uma joint-venture para fabricação do avião de uso militar KC-390. Como parte do negócio, a empresa brasileira havia se comprometido a pagar 1,6 bilhão de reais em dividendos aos seus investidores.

As ações da Embraer caíram 10,7% na bolsa brasileira B3 hoje, levando o valor de mercado da Embraer, que estava em 12,6 bilhões de reais no fim de fevereiro, para 6,8 bilhões de reais.