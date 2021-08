Banco Pan deveria valer R$34,2 bi, com 46% da riqueza no digital, diz Citi

O Banco Pan deveria valer R$ 34,2 bilhões na bolsa. Essa é a conta do Citi para o banco, após uma revisão do modelo. Em relatório divulgado no último domingo, os analistas avaliaram o potencial da operação digital do Pan e concluíram que somente ela deveria valer R$ 15,7 bilhões. Há ainda mais R$ 18,5 bilhões da operação tradicional. A nova estimativa equivale a um preço-alvo de R$ 28 reais por ação, 40% mais que o calculado anteriormente (R$ 20) pelo Citi.

Na bolsa, o banco está avaliado hoje, dia 9, em R$ 25,5 bilhões, com a ação pouco abaixo de R$ 21,50. A nova análise aconteceu depois que o Citi decidiu mudar seu modelo de avaliação do Pan, dividindo entre o modelo de negócios tradicional e o digital . “Com uma oferta de produtos cada vez melhor, adições rápidas de clientes e amplos mercados endereçáveis (poucos neo bancos visam os segmentos de média e baixa renda), observamos que as oportunidades para Pan estão agora em seu banco digital”, escrevem os analistas.

Mudanças nas divulgações de resultados do Pan, mostrando o engajamento dos clientes, também favoreceram a análise. No último trimestre, a instituição financeira divulgou que pelo menos 51% dos seus 8,4 milhões de clientes do banco digital são ativos. Os números se mantêm mesmo com um crescimento rápido na base de usuários: o banco recebe novos 40.000 usuários digitais por dia, o que resultou em 141 milhões de acessos no aplicativo no segundo trimestre e cerca de 700.000 cartões de crédito emitidos — um recorde.

"Embora tivéssemos gostado de receber informações adicionais sobre o verdadeiro engajamento de clientes, achamos os números impressionantes. Com uma grande base de clientes ativos apesar do rápido crescimento, acreditamos que o Banco Pan em breve se beneficiará de seu banco digital, especialmente porque a administração deve continuar a lançar novos produtos no segundo semestre deste ano", escreveram os analistas.

Para estipular o valor da operação digital, o Citi diz que analisou o potencial de quatro áreas do Pan: emissão de cartões, seguros, adquirência e marketplace. As duas maiores frentes, de adquirência e cartões, somadas, valem R$ 11,2 bilhões, especialmente pelas parcerias estratégicas feitas pelo Pan. Ao combinar essas áreas com a corretora de seguros (R$ 1,7 bilhão) e o marketplace (R$ 2,7 bilhões), a operação digital soma $ 15,7 bilhões.

A projeção dos analistas do Citi é que o Pan chegue a 13,5 milhões de clientes até o final do ano.

