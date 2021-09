Augusto Lins, da Stone, é o sexto convidado do talk show do EXAME IN

“Na Stone, todo mundo é provocado a conversar com o cliente para identificar oportunidades de melhorar a vida dele. Eu converso com cliente todos os dias, pelo menos 20% do meu tempo.” Essa fala é de Augusto Lins, fundador da companhia de meios de pagamentos e soluções financeiras Stone. A companhia nasceu, segundo ele, porque viu no mercado que os clientes das empresas tradicionais do segmento de adquirência não estavam satisfeitos e que havia um espaço a ser explorado.

Augusto Lins é totalmente vidrado no cliente e construiu, ao lado dos demais fundadores da empresa, André Street e Thiago Piau, uma cultura com essa orientação. A Stone começou a operar em 2014, embora estivesse sendo gestada desde 2012. Foi em 2013, aos 50 anos, que ele deixou a posição de diretor comercial e de atendimento na Rede, antiga Redecard, para empreender e se jogar no universo das startups mesmo com uma sólida e bem-sucedida carreira como executivo dentro do grupo Unibanco e Itaú.

“Muita gente acha que empreender é um negócio bacana, que vai dar liberdade. Mas empreender é muito trabalho”. Lins é o sexto convidado do talk show EXAME IN. Na conversa, ele conta um pouco da cultura da companhia, de sua história e de seu jeito de gerir e de ver o mundo dos negócios: sempre pela lente do cliente.

A Stone vive um momento particularmente desafiador. Depois do enorme sucesso no segmento de meios de pagamento, que levaram a companhia, com cerca de sete anos, a ter uma base de clientes que ultrapassou 1 milhão ao fim de junho, está agora experimentando os percalços do mercado de crédito - em especial um recentemente regulado e cujas ferramentas ainda não estão azeitadas. O balanço do segundo trimestre trouxe um prejuízo de R$ 150 milhões, após uma baixa da ordem de R$ 400 milhões de créditos de qualidade duvidosa. Não fosse esse ajuste, que pega o balanço a partir de sua primeira linha, a companhia teria registrado, pela primeira vez, uma receita líquida superior a R$ 1 bilhão no intervalo de abril e junho. Mas é certo que a empresa está na rota de acumular receita trimestral bilionária.

Aqui nesse bate-papo com o EXAME IN, gravado antes do balanço do segundo trimestre, Lins veio falar sobre como a Stone conseguiu, com um exército de pessoas na ponta de frente, falando com o varejo nas ruas, se posicionar rapidamente nesse mercado, com destaque para sua atuação no Brasil profundo, ao lado do pequeno e médio empreendedor. Depois de atacar esse nicho, a companhia agora também acelera para atender o microempreendedor individual Acaba de lançar um aplicativo que permite que o cliente, que pode ser um CPF (não precisa ser CNPJ), o TAP TON, receba pagamentos por aproximação, sem precisar de uma leitora de cartão.

