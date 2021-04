Arezzo oferece 21% do capital mais R$ 1,29 bi pela Hering

Conhecidas de longa data, Arezzo e Hering estavam começando um tímido namoro. A paquera e a admiração vem de anos. Mas, a Arezzo, então, quis logo mandar uma proposta. Há cerca de uma semana, encaminhou uma oferta por uma das marcas mais tradicionais do país. A Arezzo, avaliada em R$ 7,5 bilhões na bolsa, ofereceu 21% das empresas combinadas aos acionistas da Hering mais R$ 1,29 bilhão em dinheiro, conforme fontes a par do assunto.

O conselho de administração da empresa, diante da formalização, sentiu-se compelido a analisar e formalizar também, uma resposta, tornando-a pública. Por enquanto, um não. Tudo indica que o tema terá vários capítulos. Trata-se de duas grandes marcas do varejo de moda brasileiro.

A Hering era negociada, há pouco, por R$ 2,7 bilhões. A avaliação da Arezzo, portanto, embute um prêmio de 25%. Ocorre que, com a pandemia, a Hering deu um mergulho no seu valor de mercado do qual não se recuperou, enquanto a Arezzo teve uma performance melhor - caiu, mas se recuperou.

A oferta foi considerada, portanto, baixa, pelo conselho da Hering. Mas, pela primeira vez, parece haver alguma disposição para um diálogo, desde que o preço de base não seja o da pandemia. Itaú BBA e BTG Pactual atuam como assessores da Arezo e BR Partners, da Hering.