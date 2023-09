Ambev pode valer menos de R$ 200 bi com fim do JCP

Quanto o fim das deduções do juro sobre capital próprio, o JCP, vai custar para as ações da Ambev? Essa foi a pergunta dos analistas do Bradesco BBI para investidores do papel.

O banco e os investidores acreditam que o impacto total do fim do benefício do JCP corresponderia a 20% do valor de mercado da Ambev, mas metade disso já foi precificado.

Hoje a ação da Ambev está negociada a R$ 13,72, numa queda acumulada de pouco mais de 3% no ano. O valor de mercado atual da Ambev é de R$ 216,14 bilhões. Se a pior projeção se concretizar e o impacto for completo, então o valor de mercado ainda cairia mais 10%, indo para algo em torno de R$ 195 bilhões.

A pesquisa foi feita nesta quinta-feira, 31, com 25 investidores locais, após o mercado reagir à publicação de um projeto de lei pelo governo brasileiro que propõe o fim do benefício fiscal. As empresas utilizam o JCP para remunerar seus acionistas. Ao pagar o JCP, as empresas estão utilizando juros de longo prazo sobre o valor do seu patrimônio líquido, e essa taxa se transforma em uma despesa que pode ser utilizada como dedução no cálculo do Imposto de Renda da empresa.

A Ambev é uma das maiores pagadoras de JCP. Somente em 2022, a empresa pagou R$ 12 bilhões em JCP para os acionistas. Supondo que a empresa não mude sua estrutura de capital, o impacto negativo nos lucros de 2024 pode chegar a 23%, de acordo com cálculos do BTG Pactual em relatório de julho.

O Bradesco BBI observa, porém, que a pesquisa pode ter um viés negativo, já que os investidores locais têm sido mais cautelosos em relação à Ambev do que os estrangeiros.

“Além disso, se o JCP for removido, é provável que a Ambev, assim como outras empresas brasileiras, encontre maneiras de mitigar o impacto potencial que não estão sendo consideradas pelo mercado (alavancagem, créditos fiscais, etc.).”