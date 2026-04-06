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Maria Clara e JP: como youtubers mirins movimentaram R$ 500 mi no varejo

Paloma Lazzaro

6 de abril de 2026 às 17:56

No YouTube brasileiro, canais infantis são uma força que poucos outros tipos de conteúdo conseguem chegar perto.<br />

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Entre a elite da plataforma, Maria Clara e JP ocupam seu espaço com mais de 67 milhões de inscritos em seus cinco canais.

Fora das telas, a dupla também é uma potência no mercado infantil, com uma marca que pode ser encontrada em uma sorte de mercadorias.

Ziggle/Divulgação

Em apenas seis anos, o licenciamento de produtos da dupla movimentou mais de R$ 500 milhões no varejo.

Apenas em 2025, foram 7,9 milhões de produtos comercializados e R$ 97 milhões em vendas.

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