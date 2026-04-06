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BTS no Brasil: como vai funcionar a pré-reserva dos shows?

Paloma Lazzaro

6 de abril de 2026 às 11:13

A Ticketmaster inicia a venda de ingressos do BTS em São Paulo entre 7 e 10. O modelo combina pré-reserva online com retirada e pagamento presenciais.

A pré-reserva começa no dia 6 às 16h e é obrigatória para comprar no Morumbis. Sem concluir o processo, o fã não será atendido na bilheteria física.

JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images

O novo formato busca organizar o fluxo e evitar filas e aglomerações. A empresa afirma que prioriza segurança e reduz práticas como cambismo e acampamentos.

A pré-reserva exige login, escolha de ingressos e gera um QR Code pessoal. O pagamento ocorre presencialmente com documentos e comprovações, na data agendada.

Fãs protestaram contra o sistema, alegando favorecimento a cambistas e falta de inclusão. A Ticketmaster promete câmeras, monitoramento e controle para garantir segurança.

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