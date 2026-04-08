Como fica o preço das passagens aéreas com a queda do petróleo?

8 de abril de 2026 às 21:23
De acordo com o JP Morgan, os bilhetes registraram alta de 22% em março na comparação anual e de 31% em relação a fevereiro
A Petrobras anunciou, na semana passada, o aumento de 54,6% no preço do QAV
Estimativas do Grupo Abra, holding que controla a Gol e a Avianca, apontavam que a cada elevação de US$ 1 por galão no preço do QAV, as passagens poderiam subir cerca de 10%
Apesar da queda recente de cerca de 16% poder reduzir custos, qualquer instabilidade no cenário internacional pode reverter rapidamente esses efeitos
Como o preço do querosene é atrelado ao mercado internacional, qualquer choque externo — como conflitos no Oriente Médio ou variação do Brent — se reflete quase imediatamente nos custos das companhias aéreas