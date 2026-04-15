Economia

Fim da escala 6x1: entenda o projeto e o que muda para os trabalhadores

Mateus Omena

15 de abril de 2026 às 00:06

Ricardo Stuckert / PR/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Congresso Nacional nesta terça-feira, 14, o projeto que propõe o fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua por seis dias com um dia de descanso.

Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação

A proposta tramita em regime de urgência constitucional, mecanismo que reduz prazos de análise no Legislativo. O conteúdo integral do texto ainda não foi divulgado.

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Agência Câmara

A Câmara já analisa uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o mesmo tema, o que cria um cenário de tramitação paralela.

O que é a escala 6x1?

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A escala 6x1 é um modelo de jornada de trabalho em que o profissional atua durante seis dias seguidos e tem direito a um dia de descanso. Esse ciclo se repete semanalmente.

Erlon Silva/TRI Digital/Getty Images

Esse formato é regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e costuma ser aplicado em áreas que exigem funcionamento contínuo, como comércio, indústria, saúde e segurança.

Apesar disso, a escala 6x1 envolve alguns desafios, como:

foto/Getty Images

Exaustão e más condições de trabalho

Riska/Getty Images

Gestão de folgas

Gustavo Mellossa/Getty Images

Conformidade legal