Seu gato está “falando” com você? A ciência diz que sim

6 de fevereiro de 2026 às 15:31
Quem tem gato já pensou: será que ele está falando comigo? A ciência indica que, de certa forma, sim.
Pesquisadores descobriram que gatos usam sons como miados e ronronares para transmitir informações sobre identidade, emoção e contexto.
Estudos mostram que os sons podem carregar “assinaturas individuais” — características únicas que permitem reconhecer qual gato está vocalizando.
O ronronar é um som contínuo e de baixa frequência, geralmente ligado a conforto, vínculo e contato social.
Mas o ronronar não significa apenas felicidade. Ele também pode aparecer em situações de estresse, dor ou quando o gato quer algo.
Já o miado é mais variável. Ele muda de tom, duração e melodia — e é muito mais comum na comunicação com humanos do que entre gatos.
Cientistas acreditam que a domesticação ajudou a moldar o miado, tornando-o uma ferramenta eficiente para chamar atenção ou pedir comida.
Em um estudo com 27 gatos, até 85% dos ronronares foram corretamente associados ao animal que os emitiu — um sinal claro de identidade vocal.
A conclusão: gatos não falam como humanos, mas desenvolveram formas sofisticadas de comunicação para conviver e interagir conosco.