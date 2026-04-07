Por que os astronautas da Artemis II não pousaram na Lua

7 de abril de 2026 às 21:51
Para quem acompanhou o programa Apollo nas décadas de 1960 e 1970, a escolha pode parecer um retrocesso
O motivo mais direto é que a cápsula Orion, usada na Artemis II, não tem capacidade de pouso
A previsão mais próxima de um pouso é apenas para 2028, na missão Artemis IV
Os pousos lunares ocorreram entre 1969 e 1972, durante a corrida espacial com a União Soviética
Nas décadas seguintes, a Nasa concentrou seus esforços em missões em órbita baixa da Terra, como a Estação Espacial Internacional (ISS)