Crise da Red Bull pode ser o fim de Verstappen — e o império da nova era McLaren

9 de abril de 2026 às 19:04
A hegemonia da Red Bull sofreu novo golpe com a saída de Gianpiero Lambiase. O engenheiro acompanhou Verstappen em quatro títulos e mais de 70 vitórias.
Ele assinou com a McLaren a partir de 2028, ao fim do contrato atual. Há rumores de saída antecipada via gardening leave, com afastamento remunerado.
Na McLaren, terá papel estratégico ao lado de Andrea Stella. Atuará na gestão de operações de pista em posição de alta senioridade.
A Red Bull vive debandada técnica com saídas recentes de nomes-chave. Newey foi à Aston Martin, Wheatley à Audi e Courtenay também à McLaren.
A perda afeta diretamente Verstappen, que já demonstrou insatisfação. Sem Lambiase, cresce a incerteza sobre seu futuro e cláusulas de saída ganham peso.