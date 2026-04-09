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Crise da Red Bull pode ser o fim de Verstappen — e o império da nova era McLaren

Luiza Vilela

9 de abril de 2026 às 19:04

Mark Thompson/Getty Images/

A hegemonia da Red Bull sofreu novo golpe com a saída de Gianpiero Lambiase. O engenheiro acompanhou Verstappen em quatro títulos e mais de 70 vitórias.

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Ele assinou com a McLaren a partir de 2028, ao fim do contrato atual. Há rumores de saída antecipada via gardening leave, com afastamento remunerado.

Alessio Morgese/NurPhoto/Getty Images/

Na McLaren, terá papel estratégico ao lado de Andrea Stella. Atuará na gestão de operações de pista em posição de alta senioridade.

Mark Thompson/Getty Images/

A Red Bull vive debandada técnica com saídas recentes de nomes-chave. Newey foi à Aston Martin, Wheatley à Audi e Courtenay também à McLaren.

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A perda afeta diretamente Verstappen, que já demonstrou insatisfação. Sem Lambiase, cresce a incerteza sobre seu futuro e cláusulas de saída ganham peso.

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