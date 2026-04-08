O hotel de luxo que 'fabrica' oxigênio para os jogadores do Flamengo no Peru

8 de abril de 2026 às 10:11
A altitude de Cusco, a 3.400 m, reduz o oxigênio e exige mais do corpo. Isso causa fadiga, dor de cabeça e insônia em jogadores.
Para a estreia na Libertadores 2026, o Flamengo escolheu o JW Marriott El Convento. O hotel usa oxigenação nos quartos para ajudar na recuperação.
O sistema filtra o ar e injeta até 99% de oxigênio nas suítes. Assim, o corpo sente como se estivesse a cerca de 2.500 m ou menos.
Para atletas, isso pode garantir sono melhor e menos efeitos da altitude. A diferença influencia diretamente o rendimento em campo.
O hotel histórico oferece spa, chá de coca e monitoramento constante. A equipe ficará mais tempo após o jogo para recuperar antes do retorno.