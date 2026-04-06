Resort do interior de SP quer escala 4x1 e piscinas liberadas para funcionários

6 de abril de 2026 às 17:38
A adoção da escala 4x1 surge como um movimento que conecta bem-estar, produtividade e performance financeira
Esse reposicionamento foi essencial para sustentar a expansão, especialmente com o aumento do número de colaboradores
Colaboradores contam com uma hora semanal dedicada ao aprendizado durante o expediente
A favorabilidade na pesquisa de clima saltou de 50 para 85 por cento desde 2021
A estratégia reforça a visão de que crescimento sustentável depende da capacidade de desenvolver pessoas internamente