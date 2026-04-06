Carreira

Resort do interior de SP quer escala 4x1 e piscinas liberadas para funcionários

Raphaela Seixas

6 de abril de 2026 às 17:38

sezipix/ Photopin/

A adoção da escala 4x1 surge como um movimento que conecta bem-estar, produtividade e performance financeira

Brasileira/Getty Images

Esse reposicionamento foi essencial para sustentar a expansão, especialmente com o aumento do número de colaboradores

Nitat Termmee/Getty Images

Colaboradores contam com uma hora semanal dedicada ao aprendizado durante o expediente

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A favorabilidade na pesquisa de clima saltou de 50 para 85 por cento desde 2021

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A estratégia reforça a visão de que crescimento sustentável depende da capacidade de desenvolver pessoas internamente