CEO da Uber no Brasil diz que já dirigiu no app: “De vez em quando eu faço Uber”

6 de fevereiro de 2026 às 15:57
A CEO da Uber no Brasil já dirigiu no próprio aplicativo. “De vez em quando eu faço Uber”, conta Silvia Penna.
Ela diz que a experiência como motorista ajuda a entender melhor o produto e as necessidades de motoristas e passageiros.
Uma das viagens que marcou a executiva foi ao testar o U-Elas, recurso que permite motoristas mulheres aceitarem apenas passageiras.
A Uber anunciou investimento de R$ 1 bilhão em tecnologia no Brasil para os próximos anos, com foco em inovação e segurança.
O centro de tecnologia da empresa no país já criou soluções como o Uber Flash e ferramentas de segurança integradas à polícia.
A empresa também tenta atrair mais mulheres para dirigir, com programas de incentivo e apoio para novas motoristas.
Silvia Penna assumiu a liderança da Uber Brasil em 2021, aos 33 anos — e pouco depois engravidou, em um setor ainda majoritariamente masculino.
Entre os desafios recentes estão a regulamentação dos aplicativos de transporte e a suspensão do Uber Moto em São Paulo.
Para crescer, a Uber aposta em novos serviços, parcerias e integração com outras plataformas, como iFood e empresas de logística.
“Queremos ser a solução para todos os problemas de mobilidade das pessoas”, afirma a CEO.