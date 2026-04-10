BTS no Brasil: shows farão o grupo de K-pop faturar ao menos R$ 216 milhões

10 de abril de 2026 às 18:55
O grupo sul-coreano BTS retornou após um hiato de quatro anos e vai se apresentar no Brasil em outubro. As vendas já se encerraram, com ingressos esgotados para os três dias de apresentação.
A Ticketmaster informou que a demanda alcançou mais de 1,2 milhão de ingressos. Considerando que a capacidade do estádio é de 84.458 pessoas, seriam necessários 14 shows para que todos os interessados conseguissem comprar.
“Considerando os dois dias de pré-venda, tivemos mais de 630 mil pessoas dentro do site. Com uma média de compra de aproximadamente dois ingressos por pessoa, a demanda excede 1,2 milhão de ingressos", afirmou Donovan Ferreti, Diretor Geral da Ticketmaster no Brasil.
Ao todo, o faturamento mínimo da passagem do grupo pelo Brasil será R$ 216,8 milhões, apenas com a venda de ingressos, segundo um cálculo feito pela EXAME. Cada uma das três apresentações renderá pelo menos R$ 72,26 milhões em bilheteria.
Os ingressos para os shows no Estádio MorumBIS variam de R$ 340 a R$ 1250. Os shows vão acontecer nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, em São Paulo.